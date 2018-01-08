Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Islam Slimani için resmi açıklama! Beşiktaş'a...

Leicester City teknik direktörü Claude Puel, Beşiktaş'ın transfer adayları arasında yer alan Slimani hakkında açıklamalarda bulundu.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:37
Islam Slimani için resmi açıklama! Beşiktaş'a...

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'nin teknik direktörü Claude Puel'den Beşiktaş'a kötü haber geldi! Puel, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Cezayirli forvet Islam Slimani'nin takımda kalmasını istediğini söyledi.

2016 yılında 35 milyon Euro'ya transfer edilen Islam Slimani hakkında konuşan Claude Puel, ''Slimani'den çok mutluyum. O da futbol oynamaktan zevk alıyor. Bu takımda oynamaktan çok mutlu. Çok sayıda forvetimiz var ve onlara eşit sayıda oynama zamanı vermeliyiz'' diye konuştu.

''SLIMANI KALSIN, MUSA GİTSİN''

Islam Slimani'nin yanı sıra Riyad Mahrez'in de takımda kalmasını isteyen Claude Puel, Ahmed Musa'nın ise ayrılabileceğini belirtti.

Puel, Nijeryalı genç yıldız için ''Belki ayrılabilir. İsteyen kulüplere bakacağız. Neler olacak bakacağız'' sözlerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 10:37
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İdlib'deki bombardımanda yine siviller öldürüldü!
    1. İdlib'deki bombardımanda yine siviller..
    2. Van'da kaçak sigara ve nargile tütünü..
    3. 4 Kuzey Koreli cesedi bulundu
    4. Büyük projede sona doğru! Havadan..
    5. Kağıt Paralara Dikkat! 3 Gün boyunca..
    6. Milli projeler için dev hamle!
    7. Van'da iki erkek cesedi bulundu
    8. Uluslararası ajanslar ‘son dakika’..
    9. Bahçeli'den beklenen açıklama geldi!..
    10. İstanbul'da 500 kilogram uyuşturucu..
    11. Bahçeli'den flaş seçim ittifakı..
    12. Yasak ilan edildi! Dev operasyon..
    13. Abdülkadir Burak'tan özür diledi!..
    14. Otomotiv devinden tarihi karar.....
    15. Çölyak hastalığının belirtileri..
    16. Pakistan'da terör olayları azaldı
    17. Dünya devinden Maicon'a teklif!
    18. Terör örgütüne büyük şok
    19. Islam Slimani için resmi açıklama!..
    20. Yeni model için Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    ABD'den TSK'ya hain tuzak!
    ABD'den TSK'ya hain tuzak!