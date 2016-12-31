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İslam özgürlük savaşçılarından Filipinler'de saldırı

Maguindanao'da güvenlik güçleri ile Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları arasındaki çatışmalar nedeniyle yüzlerce sivil evini terk etti

İslam özgürlük savaşçılarından Filipinler'de saldırı
Eklenme: 31 Aralık 2016, 18:08
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Filipinler'de, güvenlik güçleri ile Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları (BİÖS) arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi bölgeden kaçtı.

GMA News'in haberine göre, BİÖS'ün Mindanao adasına bağlı Maguindanao kentinin Datu Salibo kasabasındaki askeri müfrezelere saldırmasının ardından bölgede çatışmalar patlak verdi.

Tugay Komutanı Albay Felicisimo Budiongan, yaptığı açıklamada, gece başlayan ve sabahın erken saatlerine kadar devam eden çatışmalarda can kayıplarına ilişkin bilgi vermedi.

Budiongan, çatışmaların ardından yüzlerce kişinin civardaki Datu Piang ve Datu Saudi Ampatuan kasabalarına sığındığını ifade etti.

Çok sayıdaki savaşçıya hükümet güçlerinin taarruz helikopterleriyle karşılık verdiğini kaydeden Budiongan, saldırıların, örgütün içişlerinden sorumlu başkan yardımcısı Tamarin Esmael'in ay başında öldürülmesiyle ilgili olduğuna inandığını sözlerine ekledi.

Leyte eyaletindeki alışveriş şenlikleri esnasında meydana gelen patlamada 33 kişi yaralanmıştı.

Filipinler'de güvenlik güçleri geçen haftalarda alarma geçerek, yeni yıl tatili dolayısıyla güvenlik önlemlerini artırmıştı.

BİÖS'ün içişlerinden sorumlu lideri, "Abu Azam" kod adıyla bilinen Hassan İndal, şubat ayında Cotabato kentinin Kalanganan köyünde saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Filipinler'de yaklaşık 40 yıl süren ve 120 bin kişinin ölümüne neden olan ayrılıkçı hareketin ardından taraflar arasında 27 Mart 2014'te Müslümanların çoğunlukta olduğu Mindanao’ya özerklik veren Bangsamoro Barış Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmanın imzalanmasıyla, bölgeye kalıcı barış getirmesi öngörülen Bangsamoro Temel Yasası'nın nihai taslağı geçen yıl eylülde Filipinler Kongresi’ne sunulmuştu.

Kuruculuğunu Umbra Kato'nun yaptığı BİÖS, 2008 yılında Mindanao'da saldırılar düzenlemeye başladı.

Bangsamoro Barış Anlaşması'na karşı çıkan BİÖS, Filipinler hükümeti ile barış anlaşması imzalayan Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nden (MİKC) ayrı hareket ediyor ve barış sürecini baltalamayı amaçlıyor.

 
EtiketlerMoro İslami Kurtuluş Cephesifilipinler
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