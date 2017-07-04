İslam ordusundan darbe: 125 ölü...

Suriye'nin güneybatı kesiminde yer alan başkent Şam'da operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Bölgedeki en etkin muhalif grup olan İslam Ordusu (Ceyş'ul İslam) Haziran ayındaki operasyonun bilançosunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Esed güçlerine karşı Şam-Humus uluslararası otoyolu ve Doğu Guta'ya bağlı Reyhan ve Harzame cephesindeki çatışmalarda 125 Esed askeri öldürüldü. Buna ek olarak 2 tank, 2 BMP zırhlı araç, 1 buldozer ve Rus yapımı köprü kuran 1 askeri araç imha edildi.

Diğer taraftan bölgede etkin olan bir diğer muhalif grup Feylak'u Rahman da Zamalika cephesindeki çatışmalar sırasında Esed'e ait iki tank imha etti.

Çatışmaların yaşandığı Doğu Guta bölgesi yaklaşık 6 yıldır Esed'in kuşatması altında tutuluyor. Bölgedeki muhalifler tüm zorluklara rağmen Esed, İran ve Rusya'ya direnerek ayakta durmayı başarıyor.