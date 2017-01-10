İslam ordusuna Pakistan'lı komutan atandı

Pakistan eski Genelkurmay Başkanı Rahil Şerif'in, Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği 41 üyeli "Teröre Karşı İslam İttifakı" komutanlığına atandığı ifade edildi. Pakistan Savunma Bakanı Havaca Asif, merkez karargahı başkent Riyad'da bulunan birliğin komutanlığına Şerif'in getirildiğini belirterek, "Şerif, Pakistan hükümeti ile ordusunun rızası ve izniyle bu göreve atanmıştır" diye konuştu. Suudi Arabistan, 14 Aralık 2015'te aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerin katılımıyla ittifakın kurulduğunu duyurmuştu.
Eklenme: 10 Ocak 2017, 12:05
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