İslam ordusuna Pakistan'lı komutan atandı

Pakistan eski Genelkurmay Başkanı Rahil Şerif'in, Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği 41 üyeli "Teröre Karşı İslam İttifakı" komutanlığına atandığı ifade edildi.

İslam ordusuna Pakistan'lı komutan atandı
Eklenme: 10 Ocak 2017, 12:05
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Pakistan eski Genelkurmay Başkanı Rahil Şerif'in, Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği 41 üyeli "Teröre Karşı İslam İttifakı" komutanlığına atandığı ifade edildi. Pakistan Savunma Bakanı Havaca Asif, merkez karargahı başkent Riyad'da bulunan birliğin komutanlığına Şerif'in getirildiğini belirterek, "Şerif, Pakistan hükümeti ile ordusunun rızası ve izniyle bu göreve atanmıştır" diye konuştu. Suudi Arabistan, 14 Aralık 2015'te aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerin katılımıyla ittifakın kurulduğunu duyurmuştu.

 
EtiketlerPakistanRahil ŞerifSuudi ArabistanTeröre Karşı İslam İttifakıTürkiyeRiyadHavaca Asif
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mürüvvet veziroğlu

oh elhamdülillah ebu cehillerden sonra mü'minleri görmek iyi geldi hayırlı olsun inşallah.

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