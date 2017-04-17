İslam ordusu: Türkiye hür iradesi ile...

Katil Esed rejimine karşı büyük başarılara imza atan (Ceyş'ul islam) İslam ordusu Türkiye'deki referandum zaferi sonrası kutlama mesajı yayınlayarak Türk halkı ile dayanışma içerisindeyiz vurgusu yaptı.
Eklenme: 17 Nisan 2017, 00:47
Katil Esed rejimine karşı büyük başarılara imza atan (Ceyş'ul islam) İslam ordusu Türkiye'deki referandum zaferi sonrası kutlama mesajı yayınlayarak Türk halkı ile dayanışma içerisindeyiz vurgusu yaptı.
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