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İslam ordusu: Türkiye hür iradesi ile...

Katil Beşşar Esed rejimine karşı 7 yıldır mücadele veren Suriye'nin en büyük muhalif gruplarından İslam ordusu (Ceyşul İslam) Türk halkını tebrik etti.

İslam ordusu: Türkiye hür iradesi ile...
Eklenme: 17 Nisan 2017, 00:47

Katil Esed rejimine karşı büyük başarılara imza atan (Ceyş'ul islam) İslam ordusu Türkiye'deki referandum zaferi sonrası kutlama mesajı yayınlayarak Türk halkı ile dayanışma içerisindeyiz vurgusu yaptı. 

 
Etiketlerİslam ordusuSuriye devlet televizyonuCEYŞ'UL İSLAM
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