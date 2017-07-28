İslam Kerimov'un kızı gözaltına alındı!

Özbekistan'da savcılıktan yapılan açıklamada, ülkenin 27 yıl devlet başkanlığını yapan ve Eylül 2016'da hayatını kaybeden İslam Kerimov'un büyük kızı Gulnara Kerimova'nın, suç örgütleriyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle suçlu bulunduğu ve gözaltına alınmasına karar verildiği belirtildi.

​Açıklamada "Gulnara Kerimova, Özbekistan Ceza Kanunu'nun 168. (dolandırıcılık), 178. (yabancı döviz gizleme), 189. (ticaret yönetmeliğini ihlal), 228. (evrakta sahtecilik) ve 243. (suçtan elde edilen geliri aklama) maddeleri uyarınca suçlu bulundu" ifadeleri yer aldı.