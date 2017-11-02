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İslam karşıtı siyasetçilerin provokatif ziyaretine yasak

İslam karşıtı Hollandalı ve Belçikalı siyasetçilerin, Brüksel'de Müslümanların yaşadığı bir bölgeye yapacakları provokatif "ziyaret" yasaklandı.

02 Kasım 2017 Perşembe 18:16
İslam karşıtı siyasetçilerin provokatif ziyaretine yasak

Molenbeek Belediye Başkanı Francoise Schepmans, yaptığı açıklamada, "kamu güvenliğine yönelik öngörülebilir tehdit" gerekçesiyle Hollanda'nın aşırı sağcı ve İslam karşıtı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ile Flaman Çıkarları Partisi Grup Başkanı Belçikalı Filip Dewinter'in, Molenbeek bölgesine yapmayı planladığı ziyaretin yasakladığını duyurdu.

Söz konusu ziyaretin gerçekleşemeyeceğini belirten Schepmans, açıklamasında, "Bu çerçevede organizatörler veya karşıtların düzenleyeceği her türlü toplanma, Molenbeek Belediyesi sınırları içinde yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı ve İslam karşıtı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Hollandalı Geert Wilders ile Flaman Çıkarları Partisi Grup Başkanı Belçikalı Filip Dewinter, yarın cuma namazı sonrası Brüksel'in Molenbeek bölgesini ziyaret edeceklerini duyurmuştu.

Aşırı sağcı siyasetçiler, "Avrupa'nın cihat başkenti" olarak tanımladıkları Molenbeek'e yapacakları provokatif ziyareti, "İslam safarisi" olarak adlandırmıştı.

Belçikalı Müslümanlar, sözde ziyareti provokasyon olarak değerlendirip, yetkililerden gerekli önlemleri almasını talep etmişti.

İslam karşıtı Dewinter, iki hafta önce de Brüksel'deki bir cami yakınlarında Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırtmıştı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 18:16
  1. Molenbeek
  2. İslam karşıtı Özgürlük Partisi
  3. Kur'an-ı Kerim'

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