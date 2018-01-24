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İslam karşıtı parti üyesi Müslüman oldu

Almanya, İslam karşıtı görüşleriyle bilinen bir politikacının din değiştirip Müslüman olmasını konuşuyor.

24 Ocak 2018 Çarşamba 19:17
İslam karşıtı parti üyesi Müslüman oldu

Rus asıllı olan 48 yaşındaki Arthur Wagner, bir süre önce Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) parti merkez yönetimine, Brandenburg eyaleti başkanlığı görevinden ayrılmak istediğini bildirdi. Parti yönetimi ise Wagner’in tercihi ne olursa olsun dini özgürlükten yana olduğunu belirtti.

“Din kişisel bir meseledir. Biz anayasada yer alan din özgürlüğünü destekliyoruz” şeklinde konuşan parti sözcüsü Daniel Friese, “Bay Wagner başka bir din de seçebilirdi” dedi. Friese, Reuters’a yaptığı açıklamada ise “Bay Wagner, 11 Ocak’ta eyalet yönetiminden kendi talebiyle ayrıldı. Sonrasında Müslüman olduğu öğrenildi” ifadesini kullandı.

Wagner ise din değiştirme konusunda bir yorum yapmak istemedi. Parti sözcüsü, “Basın ile konuşmak istemiyor. Bunun özel bir husus olduğuna inanıyor” dedi.

Rusça tercümanlık da yaban Arthur Wagner, Almanya’nın doğusundaki Brandenburg eyaleti yönetim kurulunda yer alan altı kişiden biriydi. Almanya’nın en yeni partilerinden biri olan popülist, aşırı sağcı parti, İslam ve göçmen karşıtlığıyla biliniyor.

“İslam’ın Almanya’ya ait olmadığı” sloganını kullanan AfD, eylül ayındaki seçimlerde üçüncü olurken ilk kez federal parlamentoya girme hakkı kazanmıştı.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 19:17
  1. Alternatif Partisi
  2. Arthur Wagner
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