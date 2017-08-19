İslam karşıtı gösteriyi o gurup engelledi!

İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleştirilen terör saldırısı üzerine kentte İslam karşıtı gösteri düzenlemek isteyen faşist bir grubu, sol görüşlü Katalan örgütlerin temsilcileri ve halk engellerken, çıkan arbedede yaralananlar oldu. Olayları Twitter'da değerlendiren AB Bakanı Ömer Çelik, "DEAŞ ve Avrupa'daki ırkçıların birbirini beslediğinin göstergesi" dedi.



Terör saldırısının düzenlendiği La Rambla caddesinde İslam karşıtı gösteri yapmak isteyen faşist grup gerilime yol açtı.

YARALANANLAR OLDU

Aşırı sağcı Falange partisinin üyelerinin çağrısıyla caddede toplanan 20 kişilik gruba, sol görüşlü Katalan örgütlerin temsilcileri ve vatandaşlar tepki gösterdi. İki grup arasında çıkan arbedede birkaç kişi yaralandı.



Katalonya polisi olaya müdahale ederek, La Rambla'yı trafiğe kapattı ve faşist grubu zırhlı araçlarla bölgeden uzaklaştırdı.



Sol görüşlü Katalan örgütlerin temsilcileri, Barcelona'nın "hoşgörü kenti" olduğunu ve İslam karşıtı gösterilere izin vermeyeceklerini belirtti.

"Faşistler dışarı" sloganları atan sol görüşlü göstericilerin, "Halklar arasında dayanışma, ne DEAŞ ne de faşizm" yazılı bir pankart taşıdıkları görüldü.

KUCAKLAŞMA EYLEMİ



La Rambla'nın bir diğer köşesinde ise Kanarya Adaları asıllı iki genç "kucaklaşma" eylemi yaptı.



"Dayanışma kucaklaşması. Nefret ve korkuya karşı sevgiyle mücadele et" yazılı döviz tutan iki genç, terörizme karşı dayanışma için yanlarına gelen genç, yaşlı, kadın, erkek herkesle tek tek kucaklaştı.

Bu arada, Katalonya özerk yönetimi, La Rambla'daki saldırıda hayatlarını kaybedenlerden 3'ünün İspanyol, 3'ünün Alman, 2'sinin İtalyan, 3'ünün Portekizli, Belçikalı ve ABD'li olduğunu açıkladı.



Polis kaynakları da Cambrils'de öldürülen 5 terörist arasında Barcelona'daki terör saldırısında minibüsü kullanan şoförün bulunduğunun tahmin edildiğini bildirdi.