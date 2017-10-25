İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı

ISESCO'nun Rabat'taki merkezinde düzenlenen açılış törenine İİT üyesi ülkelerin çevre bakanları, Fas kabinesinden bakanlar ile Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz'ün de aralarında olduğu yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Törende Fas Kraliyet ailesinden Prenses Hüsna, Fas Kralı 6. Muhammed'in mesajını okudu.

Kral 6. Muhammed mesajında, "Bu konferansı, dünyadaki tüm ülkeler için gerçek bir tehdit olan iklim değişikliği ve çevresel sorunların belirlenmesi alanında Müslüman ülkelerin bir araya gelerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaları için büyük bir fırsat olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin tarım, ulaşım, su, doğal kaynaklar gibi hayati öneme sahip konuları doğrudan etkilediğini belirten Fas Kralı, "Başta gıda güvenliğini sağlamak amacıyla, mevcut ve gelecek nesilleri iklim değişikliğinin zararlarından korumak için yeni tedbirler bulunması yönünde çalışmalar ve düşünceler üretmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Törenin ardından Suudi Arabistan tarafından organize edilen "İslam Dünyasında Çevre Yönetimi Ödülleri" dağıtıldı.

Ödüle layık görülenlerden Tunus Mednin Kalkınma ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Dr. Riyad Beşir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tarım alanlarının korunmasına ve değerlendirilmesine yönelik projemizle ödül aldık. Enstitü olarak, hazırladığımız proje ile bölgesel kalkınma ve istihdama yönelik birçok alanda eğitim çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

Öte yandan, Fas 6. Muhammed Çevre Koruma Vakfı ile ISESCO arasında 2018-2019 yıllarını kapsayacak iş birliği protokolü imzalandı.

İki gün sürecek konferansta, Müslüman ülkeler arasında çevrenin korunması ve kalkınma hedeflerine ulaşmak için iş birliği yolları ele alınacak.