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İslam İşbirliği Teşkilatı: Mekke'de gerçekleştirilecek saldırı...

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), kutsal toprakların güvenlik ve istikrarını bozmayı amaçlayan terör eylem planlarını kınadı.

24 Haziran 2017 Cumartesi 13:00
İslam İşbirliği Teşkilatı: Mekke'de gerçekleştirilecek saldırı...

İT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde kentlerinde düzenlenen terör operasyonlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Müslümanların ramazan ayının son günlerinde Mescid-i Haram'ın kutsallığına halel getirecek bir davranışta bulunamayacağını belirten Useymin, terörle mücadelede Riyad yönetiminin yanında olduklarını vurguladı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığınca daha önce yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, başta Mescid-i Haram olmak üzere kutsal topraklar ile umrecilerin güvenliğini hedef alabilecek eylemlere yönelik Cidde'de bir, Mekke'de ise Ecyad El-Masafi ile Useyle mahallelerinde iki hücre evine baskın düzenlediği ve biri kadın olmak üzere 5 teröristi gözaltına aldığı duyurulmuştu.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 13:00
  1. Mescid-i Haram
  2. Suudi Arabistan
  3. Cidde
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