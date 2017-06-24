İslam İşbirliği Teşkilatı: Mekke'de gerçekleştirilecek saldırı...
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), kutsal toprakların güvenlik ve istikrarını bozmayı amaçlayan terör eylem planlarını kınadı.24 Haziran 2017 Cumartesi 13:00
İT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde kentlerinde düzenlenen terör operasyonlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Müslümanların ramazan ayının son günlerinde Mescid-i Haram'ın kutsallığına halel getirecek bir davranışta bulunamayacağını belirten Useymin, terörle mücadelede Riyad yönetiminin yanında olduklarını vurguladı.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığınca daha önce yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, başta Mescid-i Haram olmak üzere kutsal topraklar ile umrecilerin güvenliğini hedef alabilecek eylemlere yönelik Cidde'de bir, Mekke'de ise Ecyad El-Masafi ile Useyle mahallelerinde iki hücre evine baskın düzenlediği ve biri kadın olmak üzere 5 teröristi gözaltına aldığı duyurulmuştu.