İslam düşmanlarının isim benzerlikleri

Islah haberin haberine göre; Şuanda ortadoğu haritasını kana bulayan katliamlara, tecavüzlere ve zulüme sebeb olan yerlerin başına baktığımızda birbirleriyle olan isim benzerlikleri göze çarpıyor.

Bunların bir özelliği daha varki bu kadar mazlumun kanını döken, zindanlarda çürümesine sebep olan kişilerin ortak bir yanı daha var hepsi bunu İSLAM adı altında yapıyor.



Suriyede ve Irak'ta kanın dökülmesinde başlıca aktörlük yapan liderler Nasrullah ve Ayetullah olurken Yemende ise Ensarullah ve Türkiyedeki paralel yapının başındaki kişide Fethullah. Çok garip dimi hem bu kişilerin ortak noktaları yaptıkları katliamları ve zulümleri İSLAM adına yaptıklarını söylemeleri hemde isimlerindeki benzerlikler.



1-) Türkiye: Fetullah

2-) Yemen: Ensarullah

3-) Lübnan: Nasrullah

4-) İran: Ayetullah

