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İslam düşmanlarından çirkin saldırı!

İslam'ı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef almak için sosyal medyada çirkin bir provokasyona imza atıldı.

07 Ocak 2018 Pazar 17:37
İslam düşmanlarından çirkin saldırı!

Sosyal medyada belli kesimler tarafından Brezilya'da yaşayan hasta bir çocuğun 2016 yılında hastanede çekilmiş bir fotoğrafı kullanılarak alçak bir algı operasyonu yapılmak istendi ancak gerçek anında ortaya çıktı.

MİDE BULANDIRAN YALAN!

Karaciğer hastası olan ve karnı hastalıktan dolayı şişmiş olan Brezilyalı küçük kızın fotoğrafını kullanan provokatörler bu olayı, ''Bolu'da 8 aylık hamile kız'' diye sosyal medyada servis ettiler.

AHLAKSIZLIKTA SINIR TANIMADILAR

Geçirdiği hastalıktan dolayı karnı şişen küçük kızın fotoğrafını Diyanet'e ve İslam'a saldırmak için kullanan provokatörlerin bu iğrenç yalanı ile birlikte rezilliğin ve ahlaksızlığın ne seviyeye gelmiş olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

 

Haber7

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 17:37
  1. Brezilya
  • Vatanım TürkiyemVatanım Türkiyem36 dk önce
    Bu İĞRENÇ YALANI Türkiye'de kim çıkardıysa,derhal TUTUKLANMALI
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