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İslam düşmanıydı... Müslüman oldu...

Almanya'da aşırı sağcı AfD Partisi'nin Havelland Bölge Başkan Yardımcısı Arthur Wagner, İslamiyet'i seçti.

24 Ocak 2018 Çarşamba 18:11
İslam düşmanıydı... Müslüman oldu...

Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin Brandenburg eyaleti Havelland Bölge Başkan Yardımcısı Arthur Wagner'in Müslüman olduğu bildirildi.

Tagesspiegel gazetesinin haberinde Wagner’in kısa süre önce İslamiyet'i seçtiği belirtildi.

Müslüman olmasına ilişkin konuşmak istemeyen Wagner’in "Bu kişisel bir konudur." ifadesini kullandığı kaydedildi.

"ARTHUR WAGNER'İN İSLAMİYET'İ SEÇTİĞİ DOĞRUDUR"

AfD Brandenburg Eyalet Teşkilatı Başkanı Andreas Kalbitz de “Maerkische Allgemeine Zeitung” gazetesine yaptığı açıklamada, Wagner’in bundan sonra Müslüman olduğunu belirterek, "Arhtur Wagner’in İslamiyet’i seçtiği doğrudur." dedi.

Wagner'in 11 Ocak’ta AfD Brandenburg eyalet teşkilatının yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını ifade eden Kalbitz, politikacının özel sebeplerden dolayı bu görevden ayrıldığı bilgisini paylaştı.

Partinin Eyalet Sözcüsü Daniel Friese ise insanların dinlerini seçmesinin özel bir durum olduğunu belirterek, "Bizim için bu bir sorun değil. Partinin büyük bir bölümü için de bir sorun olduğunu sanmıyorum." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 18:11
  1. Almanya
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