Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İslam düşmanının babası partiden ayrılıyor

Fransa'da mahkeme, Marine Le Pen'ın liderliğini yaptığı aşırı sağ parti Ulusal Cephe'nin (FN) kurucusu olan babası Jean-Marie Le Pen'in partiden ihracını onaylandı.

09 Şubat 2018 Cuma 22:06
İslam düşmanının babası partiden ayrılıyor

Versay Temyiz Mahkemesi, 2016'da 45 yıl önce kurucusu olduğu FN'den ihracına karar verilen Le Pen'in itirazını değerlendirdi.

Mahkeme, 1972'den 2011'e kadar FN'in başkanlığını yürüten Le Pen'in, 2015'te parti üyeliğinden ihracı kararının yasalara uygun olduğuna hükmetti. Le Pen'in ihraç kararını onaylayan mahkeme, partinin onursal başkanı unvanını ise koruduğunu açıkladı.

Cezayir Bağımsızlık Savaşı başta olmak üzere çok sayıda ülkede Fransız ordu mensubu olarak savaşa katılan Le Pen, ülkede aşırı sağ ve ırkçı görüşlerin merkezi haline gelen siyasi geleneğin temsilcisi olarak 50 yıla yakın siyaset sahnesinde yer aldı.

Ülkede, 2012'deki Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında kızı Marine Le Pen ile yolları ayrılan baba Le Pen, önce parti başkanlığından ayrılmak zorunda kalmış, daha sonra da partiden ihraç edilmişti.

Mahkemenin ihraç kararının ardından haber kanalı BFMTV'ye açıklamalarda bulunan Parti Genel Sekreteri Steeve Briois, Jean-Marie Le Pen'in partinin 10-11 Mart tarihlerinde Lille kentinde yapılması planlanan kongresine katılamayacağını söyledi. Le Pen'in artık FN üyesi olmadığının mahkemece kesinleştiğini kaydeden Briois, "Sadece partiye üye olan ve aidatını ödeyen kişilerin kongreye katılma ve oy kullanma hakkı vardır." dedi.

Bu arada kongreye "Onursal Başkan" unvanıyla katılmak isteyen Le Pen'in önünü kesmek için parti yönetiminin kısa süre önce yeni bir karar aldığı ortaya çıktı. Le Monde'un haberine göre, FN Başkanı Marine Le Pen'in önerisiyle parti siyasi bürosu, 23 Ocak'ta "Onursal Başkanlık" unvanının kaldırılması teklifini onaylayarak kabul etti. Kararın kesinlik kazanması için 10-11 Mart'taki kongrede delegeler tarafından onaylanması gerekiyor.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 22:06
  1. Le Monde
  2. Cezayir Bağımsızlık Savaşı
  3. Le Pen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    1. Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir..
    2. Silah arkadaşlarına anlamlı destek
    3. Tapu işlemlerinde yeni düzenleme…..
    4. Ellerinde küreklerle mezarlıkta..
    5. Önce karşı çıktı! Tepkiler gelince… O..
    6. Elazığ'da katliam gibi kaza: 2 ölü, 2..
    7. Tek tek kontrol edildi… Milyonluk ceza..
    8. Peşmergeler şimdi yandı... Toplu..
    9. Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa maçı..
    10. PKK'nın Afrin’deki ATGM Saldırıları
    11. Samsunspor'da kayyum heyeti belirlendi
    12. Suudi Arabistan’dan flaş açıklama…..
    13. İşte ünlü YouTuber'ın El Bab'ta..
    14. Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya..
    15. Adana Demirspor-Gaziantepspor..
    16. Türkiye'den 5 bin km uzakta Milli..
    17. Haritalarla Afrin'de son durum
    18. İran neden Afrin'den rahatsız oluyor?
    19. 35 bin kişi izledi
    20. Siyonistler saldırılarını sürdürüyor...
    ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü
    ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü
    Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!
    Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!
    O ilanları verenler yandı!
    O ilanları verenler yandı!
    Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!
    Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!
    Flaş düzenleme! 18 yaş sınırı kalkıyor
    Flaş düzenleme! 18 yaş sınırı kalkıyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    Yerli otomobilde ilk şehir açıklandı
    Yerli otomobilde ilk şehir açıklandı
    Su aramak için kuyu kazmışlardı, doğalgaz fışkırdı
    Su aramak için kuyu kazmışlardı, doğalgaz fışkırdı