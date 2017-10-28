İslam düşmanı yazar şok oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin İowa Eyaleti'nde yazarlık yapan Stephen Kirby, İslamiyet üzerine yazdığı kitaplar ile adından sıkça söz ettiriyor. Fakat ünlenmesinin nedeni kitaplarında İslam dini üzerine iftiralar içeren sözleri. Kirby, yazdığı 5 kitabında İslamiyet'i ve Müslümanları lekelemek için pek çok kez yalan söyleme yoluna başvuruyor. Bu da çıkardığı kitapları tartışmaların odağına yerleştiriyor.

Fakat yazar geçtiğimiz günlerde hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. İowa'da Sioux Merkezi Halk Kütüphanesinde bir söyleşiye davet edilen Kirby, 120 kişilik kalabalığın kendisini kulak tıkaçları ve yuhlamalar ile protesto etmesi üzerine şaşkınlığını gizleyemedi. Ardından protestocular ellerine gazete alarak Kirby'i dinlemek yerine gazete okumaya başladı.

Protestocular, Kirby'nin kitaplarında bir dine karşı yaptığı iftiralara ve yalanlara karşı böyle bir tepki gösterdiklerini söyledi. Onlara göre Kirby insanların kutsalına saldırarak ünlü olmaya çalışıyor. Protesto organizatörü Glenn Hurst, "Mesaj şu: Böyle birinin konuşmasını görmezden geliyoruz, tartışmıyoruz" dedi.

Amerika İslam İlişkileri Konseyi (CAİR) İowa temsilcisi ise kendilerinden bağımsız gelişen böyle bir tepkiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kirby'i 'bağnaz' olarak nitelendiren CAİR yetkilisi, halka teşekkürlerini iletti.

Kirby ise tepkiler karşısında afalladı. Önce kalabalığa doğru, 'Ben İslamiyet'e iftira atmıyorum. İslam düşmanı değilim" diyen Kirby, söyleşinin ardından bu sefer de; "Ben İslam düşmanı değilim demiyorum. İslam'dan endişe duyuyorum. Beni korkutan doktrinlere sahip bir din" diyerek kendi ile çelişti.

Globe Gazette'nin haberine göre protestoların başında bulunan aktivist Glenn Hurst, daha önce de Kirby'nin bir söyleşisinde bulunup bireysel bir protesto gösterisi yapmıştı. Kendisi Müslüman olmasa da, Müslümanların haklarını korumak için elinden geleni yapacağını söylüyor.



(risalehaber)