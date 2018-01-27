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İslam düşmanı PKK’nın cami düşmanlığı

Marksist-Leninist terör örgütü PYD/PKK Avrupa ülkelerinde Müslümanları ve camileri hedef alıyor. Emniyet güçlerinin pasif davranışı ile cesaretlenen teröristler 5 günde 6 camiye saldırdı. Emniyet tedbirlerinin en üst seviyede olması gereken havaalanında teröristlerin Türk yolculara saldırmasına göz yumuldu.

27 Ocak 2018 Cumartesi 01:48
İslam düşmanı PKK’nın cami düşmanlığı

BERLİNBölücü terör örgütü PYD/PKK yandaşları Avrupa’da camileri hedef alıyor. Şimdiye kadar binlerce kişiyi katleden terör örgütü PYD/PKK mensupları, Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra, Avrupa’nın farklı kentlerinde camilere saldırılarını artırdı.
Başta Almanya olmak üzere Avrupa’da PYD/PKK yandaşları tarafından son 5 günde toplam 6 camiye saldırı düzenlendi.

Gece karanlığında taş ve boya torbaları atılan camilerin camları kırılırken, duvarlara da boyayla çeşitli yazılar ve tehdit mesajları yazıldı.

Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK’ya karşı başlattığı operasyondan sonra Almanya'da ilk saldırı 21 Ocak gecesi Kassel'deki Sultan Alparslan Camii'ne düzenlendi.

Leipzig'de 22 Ocak gecesi Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Leipzig Eyüp Sultan Camii'nin yanı sıra Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Minden kentindeki DİTİB Yeşil Cami bölücü terör örgütü yandaşlarının hedefi oldu.

TÜRKLERE SALDIRDILAR

PYD/PKK yandaşları 23 Ocak sabaha karşı Hollanda’nın Rotterdam kentinde Geylani Hizmet Vakfı’na bağlı caminin duvarlarına "Afrin", "Apo", "Gençlik PKK" gibi yazılar yazdı.

Frankfurt’ta Höchst ilçesindeki Eyüp Sultan Camisi 24 Ocak sabaha karşı terör örgütü yandaşlarının hedefi olurken, Aşağı Saksonya eyaletinin Stade-Bützfleth'deki Ulu Cami'ye 25 Ocak gecesi düzenlenen saldırıda caminin ve gençlik lokalinin camları kırıldı. Duvarlara boyalarla sloganlar ve tehdit yazıları yazıldı.

PYD/PKK yandaşları ayrıca 22 Ocak'ta Hannover-Langenhagen Havalimanı'nda düzenledikleri izinsiz gösteri sırasında yolculara sopalarla saldırdı.
Ülkelerin emniyet birimleri olaylara ilişkin soruşturma başlatmasına rağmen henüz kimsenin yakalanmaması Müslümanları endişelendiriyor.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 01:48
  1. terör örgütü PYD/PKK
  2. Bölücü terör örgütü PYD/PKK yandaşları
  3. Afrin
  4. Almanya
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