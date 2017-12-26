İslam dünyasının lideri Türkiye olsun

HACI YAKIŞIKLI / SUDAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika gezisinin yankıları ilk günden hissedildi... Sudanlı milletvekilleri ve kabine üyeleri, Erdoğan’ın başta Kudüs olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren meselelere verdiği destekten övgüyle bahsederken, Türkiye’nin liderliğinin desteklenmesi gerektiğini ifade ettiler.

Sudanlı milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izlediği iç ve dış siyaset ile başta Kudüs meselesi olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren konularda verdiği güçlü destekten övgüyle bahsetti. Erdoğan’ın Sudan Meclisi’nde yaptığı konuşmanın ardından açıklamada bulunan milletvekilleri, Türkiye’nin bölgede emniyet supabı görevi gördüğünü belirtirken Türkiye-Sudan ilişkilerinin daha da güçlenmesi temennisinde bulundu...



Sudan İslami Hareketi yöneticilerinden milletvekili Abdulcelil en-Nezir el-Karuri: “Sudan halkı, İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı’nı toplayan Erdoğan’ın, Kudüs’e verdiği desteği unutmuyor. İslam dünyasının meselelerine verdiği destek bizleri her tavrında onu desteklemeye sevk ediyor.”



İSLAM ALEMİNİ BİRLEŞTİRDİ



Şimdi Islah Hareketi Başkan Yardımcısı ve milletvekili Hasan Osman Rızk: “Erdoğan, Müslümanlar arasındaki safları birleştirdi ve İslam dünyasının meseleleri uğruna tüm dünyaya direndi. Türkiye, İslam alemini birbirine destek olmaya teşvik etti. Müslüman kardeşlerimizi müdafaa eden bu liderliği desteklemeliyiz.”



Sudanlı milletvekili Faysal Yasin: “İİT’nin İstanbul’daki zirvesinin ardından önceden dağınık halde olan bir güç yeniden zuhur etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’le ilgili kararı İslam ülkelerini, siyasette etkili yeni bir safta birleştirdi. Türkiye bölge ülkelerine rol model olacaktır.”



ERDOĞAN BİZİ DE TEMSİL EDİYOR



Eski Meclis Başkanı İbrahim Ahmed et-Tahir: “Türkiye artık uluslararası siyasette güçlü bir aktör. Ortadoğu’da büyük bir rol oynuyor. Türkiye’nin dış siyaseti ise Arap dünyasında emniyet supabı oldu. Dünya İİT zirvesinden sonra eski dünya değil. Bu gerçek, geçen hafta BM’de yapılan Kudüs oylamasıyla açıkça görüldü.”



Sudan Ulusal Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer: “Sudanlılar, İslam ümmeti ve Filistin meselesinde Erdoğan ile aynı safta yer aldı. Sudan halkı senin yanında çünkü Kudüs’ün müdafaasına ilişkin söylemlerin onları da temsil ediyor.”



TAM ANLAMIYLA TARİHİ BİR ZİYARET



Sudan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Hamid Mumtaz: “Erdoğan’ın Sudan Meclisindeki konuşması, güçlü ikili ilişkilerin yansıması. Erdoğan’ın hitabı halkımız tarafından da büyük ilgi gördü.”

Sudan Dışişleri Bakan Vekili Abdulgani en-Naim: “Erdoğan’ın Hartum ziyaretinin kelimenin tam anlamıyla ‘tarihi bir ziyaret’. Türkiye başarılarıyla bölgesel ve uluslararası alanda yüksek bir konuma sahip oldu. Hartum yönetimi, Ankara ile ilişkilerin daha fazla gelişmesini temenni ediyor.”