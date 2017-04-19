İslam dünyasında 'evet' sevinci!

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - 16 Nisan referandumunda Hilal bloğu karşısında hezimete uğrayan Haçlı Batı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferine hazımsızca yaklaşmasına rağmen, İslam dünyası Türkiye’nin sevincine ortak oldu. Referandumun ardından 3 gün geçmiş olmasına rağmen, birçok Batılı devletten Türkiye’ye kutlama mesajı iletilmezken İslam dünyasının öncü siyasileri ve kanaat önderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti, sevincine ortak oldu, dayanışma mesajı verdi.

HAÇLILAR KUDURUYOR

Türkiye’yi parlamenter sistem prangasından kurtaran anayasa değişikliği referandumunun yüzde 51,4’lük oy oranı ile kabul edilmesinden rahatsızlık duyan Batılı parlamenterler, milli irade karşıtı açıklamalar yaptı. Irkçı Almanya İçin Alternatif Partisi, Almanya’da yaşayan ve EVET oyu kullanan Türk vatandaşlarının Almanya’dan kovulması gerektiğini yönünde açıklama yaptı. Nazi rüzgarının estiği Almanya’nın Başbakanı Angela Merkel ise, “Referandum sonuçları, Türk toplumunun nasıl bölünmüş olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı. Hollandalı ırkçı Özgürlük Partisi’nin lideri Geert Wilders, “Türkiye daha fazla İslamofaşizmi ve totalitarizmi seçti” dedi. Danimarka Başbakanı Lars Rasmussen ve Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, referandum sonucu ile Türkiye’nin bölündüğünü öne sürerek ‘endişe’lerini dile getirdiler. İngiltere dışında Avrupa’dan Türkiye’ye tebrik mesajı iletilmezken ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak seçim zaferini kutladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise herhangi bir tebrik yer almadı, referandum sonucuna ilişkin AGİT raporunun beklendiği kaydedildi.

MÜSLÜMANLAR TÜRKİYE’NİN YANINDA

Haçlı Batı ülkelerinin Türkiye karşıtı tutumlarını milletin EVET tercihinin ardından da devam ettirmesinin aksine İslam dünyası, Erdoğan’ın zaferini sevinçle karşıladı. Referandumun neticesinin belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk tebrik telefonu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den geldi. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesinden dolayı kutladı. Filistin direniş hareketi Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı, tebriklerini iletti, sevincine ortak oldu.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, eski Tunus Cumhurbaşkanı ve Tunus İrade Hareketi Başkanı Muhammed Munsif Merzuki, Mısır Müslüman Kardeşler Teşkilatı ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği Erdoğan’ın seçim zaferi dolayısıyla tebriklerini ilettiler.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı ve Tunus İrade Hareketi Başkanı Merzuki, yaptığı açıklamada demokrasiyi İslam ülkelerine karşı silah olarak kullanan ancak istedikleri sonucu alamadıkları durumda demokratik değerleri çiğneyen Batılı devletlere ders verici şu ifadeleri kullandı: “Hangi sistem Türkler için daha iyidir? Parlamenter mi, başkanlık mı? Buna Türklerin kendisinden başka karar verebilecek yok.”