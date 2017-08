İslâm dinini işte böyle sömürdüler

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL - Gazetemiz Akit’in ele geçirdiği ByLock belgeleri, Türkiye’nin başına kara bulut gibi çöken FETÖ’nün nasıl çarpık bir din anlayışı ürettiği, İslam’ın aslî kaynaklarında yeri olmayan sapkın söylemler geliştirdiğini bir kez daha gün ışığına çıkardı. Daha önce Peygamberimizi gökten indirip kamyonete bindiren zihniyetin bugün de örgüt mensuplarını Allah ile aldattığını, Peygamber Efendimizi nasıl istismar ettiği gözler önüne serildi. 18 Şubat 2016 tarihli 221457 ByLock İD’li belgede, FETÖ elebaşının Hz. Peygamber ile görüştüğü söyleniyor. 27436 kodlu Muhammet Eroğlu isimli firari FETÖ’cünün gönderdiği talimatta, “Kırıkkale’de bir işçi abinin gördüğü rüya. Kırıkkale’de işçi abilerle bir salondayız. H.E. (Hocaefendi) sohbet ediyor. Sinevizyonda yeşil bir listede Bank Asya’ya ve zor zamanda hizmetlere sahip çıkanların ismi var. İşte bunlar cennetlik liste diyor… Bir de kırmızı liste vardı. Bunlarda süreçte ayrılanlar… H.E. bunlar üzerine sohbet etti. H.E. sohbetin sonunda sorusu olan var mı diye sordu. Bir abimiz süreç ne zaman bitecek diye sordu. H.E gülümsedi, bu soruyu bekliyordum dedi. Bu sorunun cevabını yan odada davanın sahibi var O (S.A.V) versin dedi. Yan odadan Efendimiz’in (S.A.V) sesi duyuldu: ‘Dışarıdakiler içerdekilerle aynı seviyeye gelinceye kadar devam edecek’ dedi” ifadelerine yer verildi.

GÜLEN ŞAHİTLİK YAPACAKMIŞ

18 Şubat 2016 tarihinde de 27436 kodlu firari FETÖ’cü Muhammet Eroğlu, militanlara “Hocaefendinin şahitliği” başlıklı yazısını gönderiyor. Terörist başı Fetullah Gülen’in örgütten kopmayanlara ahirette şahitlik yapacağının belirtildiği yazıda, “Arkalarına hiç bakmadan hizmet deyip dünyanın dört bir tarafına saçılmış adanmışlara, bugün maruz kalınan bunca saldırılar karşısında sadakatlerini koruyarak dimdik duranlara ve bu noktada farklı farklı mağduriyet, mahkumiyet ve mazlumiyet yaşayıp da, bütün bunlara sabırla katlananlara, Allah izin verirse, ahirette nasıl şahitlik yapacağımı hepiniz göreceksiniz!” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

GÜN GEÇTİKÇE ERİYORLAR

18 Şubat 2016 tarihli bir başka ByLock yazışmasında ise, Fetullahçı teröristlerin terörist başı Gülen’in videolarının yayınlandığı “Herkül” isimli sosyal medya hesaplarındaki düşüşe dikkat çekiliyor. Örgütün her geçen gün kaybettiğinin açıkça ortaya koyan sitem dolu yazıda, “Herkül sitesinin kapatılmasını fırsata dönüştürerek, yurtdışı dahil herkes Youtube kanalı ve Facebook sayfalarına yönlendirmeyi ve güçlendirmeyi hedeflemiştik. Ancak an itibariyle Youtube’deki son sohbetimiz sadece burada verilmiş olmasına rağmen izlenme reklam dahil şu an itibariyle 4300... Facebook sayfa beğenisi ise sabah 92742 idi... Reklama rağmen 93148 olabilirdi. Himmetlerinize arz ediyor ve destek bekliyoruz” şeklinde cümleler kuruluyor.

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İ KAMYONETE BİNDİRMİŞLERDİ

Daha önce FETÖ’nün kanalı Samanyolu TV’nin Şefkat Tepe dizisinde bir uydurma peygamber rüyası yaşanmıştı. Ruh çağırma ritüelinde Peygamberimizin simgelendiği ışık huzmesi gösterilerek kamyon kasasında taşındığı bir sahne canlandırılmıştı.