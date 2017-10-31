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İslâm coğrafyasından sorumluyuz

AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan, dünyanın adil yönetilmediğine dikkat çekti.

31 Ekim 2017 Salı 16:02
İslâm coğrafyasından sorumluyuz

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA - AGD Bursa Şubesi’nin düzenlemiş olduğu Ekim Ayı Genişletilmiş Divan Toplantısında konuşan AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan, dünyanın adil yönetilmediğine dikkat çekti. Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak, yaşadıkları zaman diliminden ve yeryüzü coğrafyasının tamamından hesaba çekilecek olduklarını söyleyen Turhan, “Zerre kadar iyilik ve zerre kadar kötülükten hesaba çekileceğimize inanıyoruz. Yakın çevremizden başlayarak insanın olduğu, ulaştığı her yere ve insanı ilgilendiren her şeye duyarlı olmak zorundayız.

Rabbimize karşı sorumluyuz

Yaşadığımız beldeden, bölgeden, ülkeden, İslam coğrafyasından ve tüm yeryüzünden sorumluyuz. İnsan varlığından, bitkilerden, hayvanlardan, topraktan, sudan ve havadan sorumluyuz. Bunlardan hangisini ya da hangilerini ihmal ederek inancımızın gereğini yerine getirebiliriz ki? Bunların hangisine ya da hangilerine karşı kayıtsız kalarak inancımızın gereğini yerine getirebiliriz ki? Biz Milli Görüşçüyüz, kendimize, insana, topluma, tabiata ve kainata karşı sorumluluklarımız var, bu sorumluluklarımızın temelinde de Rabbimize karşı sorumluluğumuz yatar. İşte biz bu yüzden günceli de gündemi de değerlendirirken hep asıl sorumluluğumuzun farkında olacağız’’ diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 16:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Mehmet MücahitMehmet Mücahit1 sa önce
    Agd geleceğimizin teminatıdır
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