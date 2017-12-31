İslam coğrafyasında zulüm

BURAK BATTAL / İSTANBUL Filistin, Suriye, Arakan, Doğu Türkistan, Yemen, Irak ve Somali başta olmak üzere birçok İslâm ülkesi, küresel haydutların içeriden ve dışarıdan saldırılarına maruz kaldı.

MESCİD-İ AKSA’YA SALDIRILAR

2017 yılında; İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırılar, Müslümanlara yönelik engellemeleri ve ABD Başkanı Trump’ın İslâm şehri Kudüs’ü Siyonist İsrail’in başkenti olarak tanıması yıllardır süren zulmün boyutlarını gözler önüne serdi. Suriye’de 6 yıldır devam eden Esed zulmü bu yıl da 30 bin insanın ölümüne ve yüz binlerce insanın yurdundan göç etmesine neden oldu. 1948 yılından bu yana Myanmar’ın baskısı altında yaşayan Arakanlı Müslümanlar, özellikle Ağustos 2017’den itibaren toplu katliamlara maruz kaldı, 6 binden fazla Müslüman vurularak ya da yakılarak hayatını kaybetti, 640 binden fazla Arakanlı ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

SOMALİ VE SUDAN

Somali’de halk, siyasi otorite boşluğundan kaynaklanan kaos ortamında başta açlık olmak üzere, büyük insanî krizlerle karşı karşıya kaldı, 6,2 milyon kişi de halen insanî yardım bekliyor. Güney Sudan’da ise, 4. yılına giren iç savaşta yaklaşık 4 milyon insan yerinden edildi, 7 milyondan fazla insan insanî yardıma muhtaç durumda.

BUDİST ZULMÜ

1948 yılından bugüne Budist Myanmar hükümetinin baskısı ve zulmü altındaki Arakanlı Müslümanlar, özellikle bu yılın Ağustos ayından itibaren toplu katliamlara maruz kaldı, 6 binden fazla Müslüman vurularak ya da yakılarak hayatını kaybetti, 640 binden fazla Arakanlı ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. 354 Arakan köyü Myanmar ordusu tarafından yakıldı, çok sayıda Arakanlı Müslüman kadın alçak Myanmar askerleri tarafından tecavüze uğradı.