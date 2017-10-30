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“İslâm coğrafyası”nda ayağa kalkışın yolu birlik ve beraberlik

ASKON Genel Başkanı Cesur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ortadoğu ve İslam alemine güven verdiğin “İslam alemi Türkiye’ye odaklanmış durumda”dedi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 15:54
“İslâm coğrafyası”nda ayağa kalkışın yolu birlik ve beraberlik

YENİ AKİT - ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ortadoğu ve İslam alemine güven verdiğini belirterek, “İslam alemi Türkiye’ye odaklanmış durumda. Bizim o manada çok çalışmamız lazım. Müslümanlar olarak birlik olup ittifak etme başarısını göstermemiz gerekiyor” dedi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, İslam dünyasının uyanışında Türkiye’yi büyük görevlerin beklediğini söyledi.

Yeni Akit gazetesine ekonomik ve siyasi alanlarda açıklamalarda bulunan Ali Cesur, “Ortadoğu kanayan yaramız. İslâm alemi hilafetin lağvedilmesiyle başsız kalmış, İslam ülkeleri arasında birlik ve beraberlik dağılmıştır. Türkiye İslam ülkeleri nezdinde öncü ülke konumunda. Cumhurbaşkanımızın kullandığı dil ve üstlendiği rol Ortadoğu’ya güven vermekte. İslam alemi Türkiye’ye odaklanmış durumda. Bizim o manada çok çalışmamız lazım. Müslümanlar olarak birlik olup ittifak etme başarısını göstermemiz gerekiyor” dedi. Türkiye’nin özellikle “Dünya 5’ten büyüktür” anlayışına sahip çıkmasının mazlum milletleri de harekete geçirdiğine dikkat çeken ASKON Başkanı Ali Cesur, ABD ile ilişkilerin de bir zaman sonra normale döneceğini söyledi.

ABD HATASINI ANLADI

ASKON Başkanı Cesur, “Ülkelerin terör örgütleriyle ortaklık değil, mücadele etmeleri gerekir. Bu bağlamda, Amerika’nın terör örgütleriyle arasına mesafe koyması gerekmektedir. Karşılıklı diyalog sonrası, ABD hatasını anlamış vaziyette. Netice itibariyle vize sorununun aşılacağı kanaatindeyim” değerlendirmesini yaptı. Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerine kurulu olduğuna dikkat çeken ASKON Genel Başkanı Ali Cesur şöyle dedi:

“Türkiye gayri safi milli hasılanın artışı yüzde binler düzeyinde. GSMH bugün 12 bin doların üzerine çıkmış durumda. Bu durum üretim odaklı iş yaptığımızı da gösteriyor. 15 Temmuz gibi ağır bir darbe teşebbüsünden çıkmamıza rağmen ekonomik istikrarı sürdürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

TEŞVİKLERİ DESTEKLİYORUZ

Türkiye Gayrisafi Milli Hasılası’nın (GSMH) bugün 12 bin doların üzerine çıktığını hatırlatan Ali Cesur, “Bu büyük bir gelişme ve üretim odaklı iş yaptığımızı gösteriyor. Malumunuz ülkemiz cari açık veren bir ülke, yani ithalatı ihracatından fazla. Bilhassa ağırlıklı olarak bizim belimizi büken enerji ve petrol ürünlerini dışarıdan temin ediyor olmamız. Bunun karşılığında da bizim yüksek düzeyde bir katma değer üreterek ihracatla karşılayabiliriz. Artı olarak yurt dışı turizm girdisiyle karşılayabiliriz. Bu konuda yürütülen çalışmalar ve üretim anlamında verilen destekler son derece iyi” ifadelerini kullandı.

Hedef önce federasyon sonra konfederasyon

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, muhabirimiz Burak Battal’ın sorularını cevapladı. Cesur, “ASKON’un kuruluş felsefesinde konfederasyon vardır. Dolayısıyla, öncelikle yeni dönemde hedeflerimiz arasında şubelerimizi bir araya getirip federasyonlar teşkil etmek ve akabinde konfederasyon haline getirmek. 81 ilin tamamında teşkilatlanmak önceliklerimiz arasında” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 15:54
  1. İslâm coğrafyası
  2. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON)
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur

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