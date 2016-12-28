İslam Alimi Ahmet Davutoğlu Uluslararası Sempozyumu bildirileri kitaplaştırıldı

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Ümraniye Belediyesi, ilim ve kültür dünyamıza yön veren önemli şahsiyetleri unutturmamak ve yeni nesillere kılavuz olmalarını sağlamak için üzerine düşen görevi icra etmeye devam ediyor. Bu düşünceden hareketle, yayınladığı birbirinden değerli kültür yayınlarına bir yenisini daha ekledi.

Ümraniye Belediyesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü ile birlikte düzenlenen sempozyumda, öğretim üyelerinin sunduğu 10 bildirinin yer aldığı 178 sayfadan oluşan kitap, Ümraniye Belediyesinin destekleriyle kitaplaştırıldı. İslâm Âlimi Ahmet Davutoğlu Uluslararası Sempozyumu kitabının girişinde; Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, İbrahim Yıldız, Dr. Mustafa Hacı, Doç. Dr. Fikret Karaman ile Prof. Dr. Ali Köse tarafından yapılan açılış konuşmaları da yer alıyor.

Davutoğlu’nun örnek teşkil eden hayatının, yeni nesillere aktırılmasını sağlayan Ümraniye Belediyesi; her kesimden vatandaşa hitap eden kitabı okuyucuya sundu.