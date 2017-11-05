Islak mendil kullananlar dikkat! Bu detayı biliyor muydunuz?

Connecticut Tıp Üniversitesi'nden dermotoloji ve pediyatri uzmanı Dr. Mary Wu Chang, yüzünde ciddi derecede yaralar oluşan 8 yaşındaki bir kızı araştırmaya aldıktan sonra bu mendillerin zararını araştırmaya başladı.

Dr. Chang aynı reaksiyonu birden fazla çocukta gözlemlemeye başlayınca bu konunun üstüne gitmeye karar veriyor. Nitekim birçok çocuğun bu maddeye ciddi alerjisi olduğu ortaya çıkıyor.

Dermatolog Dr. Ellen Frankel, aileleri daha dikkatli olmaya davet ederken, Islak mendil almadan ya da kullanmadan içindeki maddelere bakılması gerektiğini söyledi. Framkel, eğer içinde 'methylisothiazolinone' maddesi bulunması durumunda, bu ürünün kullanılmaması gerektiğini önerdi.

Birçok ıslak mendil, sadece methylisothiazolinone değil, parfümlerle de dolu. Bu parfümlerin ana maddesi genellikle ham petrolden elde ediliyor. Bu da deri, solunum, beyin ve göz hastalıklarına neden oluyor. Araştırmalar gösteriyor ki, fazla parfüme maruz kalan çocuklar astımla mücadele ediyor.