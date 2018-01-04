İşkur'un verdiği işsizlik maaşı nasıl alınır?

120 gün çalışma şartı ve en az 3 yıl içerisinde 600 gün işsizlik sigortası ödeyen herkes bu maaşı almaya hak kazanıyor. İşsizlik maaşı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları sizler için hazırladık.

İş kaybından sonra maksimum 30 gün içerisinde başvurulması gereken işsizlik ödeneği ilgili şehrin İş-kur İl Müdürlüğünden ya da iş-kur resmi internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

Uygulamadan faydalanabilmek için çalıştığınız işten çıkartılmış olmanız gerekmektedir. Bu kısım oldukça önemli, yani kendi arzunuz dışında işinizden çıkarılmanız gerekiyor, iş yerinin iflas etmesi, ya da sözleşmenizin fesih edilmesi gibi nedenler olmalıdır.

Çalışma hayatı için en çok kafa karıştıran soru ise işsizlik maaşını kimler alabilir? Bu noktada önemli olan çalıştığınız yerin en az 120 gün sizin için prim ödeyerek çalıştırmış olmasıdır. Eğer ilgili şartları taşıyor iseniz yaklaşık 10 ay boyunca işsizlik maaşı almaya hak kazanabiliyorsunuz. Ancak önemli olan sözleşmenizi feshinden sonra 30 gün içerisinde ilgili birime başvurmanız gerekliliğidir.

Eğer gitme ihtimaliniz yok ise çevrimiçi sistemleri kullanarak da başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İşini kaybeden kişilerin başvuru adımlarını yapması ile kolayca işsizlik ödeneği almaları sağlanabiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU VE HESAPLAMA İŞLEMİ

Bu ödeneğin ödenmesi için en önemli hususlardan bir tanesi çalıştığınız gün sayısı ve ödenen prim sayısıdır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 30 gün içerisinde başvurunuzu da yapmazsanız uygulamadan yararlanamıyorsunuz. Bu tip değişiklikleri sıkı bir biçimde takip edebilmenin yolu da gündem haberlerini kulak arkası etmeden en azından önemli başlıkları günlük olarak takip etmekten geçiyor.

“4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre; yüz yirmi gün primlerini ödeyen çalışanların 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün olarak, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün olarak ve son olarak da 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği alma hakkı kazanmış oluyorlar.”

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞ ALABİLİR?

Kendi isteği dışında işsiz kalanlar ve çalışma süresi ile prim ödemesi şartını sağlayanların 30 gün içerisinde başvuru yapmaları halinde işsizlik maaşı almaları sağlanabilmektedir. Bu bağlamda hayatın her aşamasında eğitim haberleri nin önemini bir kez daha görmüş oluyoruz. Kişi kendini eğiterek, geliştirerek ilgili konularda araştırma ve bilgi edinme hevesi ile hareket ederek sürekli bu tip gelişmeleri yakından takip etmeli ve bilgi sahibi olmalıdır.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞ ALAMAZ?

Çalıştığı işten kendi arzusu ile istifa eden ya da farklı kişisel sebepleri nedeni ile işi bırakmak zorunda kalanlar, emekliye ayrılanlar, askerlik ya da evlilik gibi durumlar nedeni ile işi bırakanlar işsizlik maaşı almaya hak kazanamazlar.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜRE ALINABİLİR

İşsizlik maaşının alım süresi ödenen prim gün sayısı ile doğrudan alakalıdır. Son 3 yıl içerisinde 600 gün ve üzeri prim ödeyenlere 6 – 900 gün ödeyene 8 – 1080 gün prim ödeyene ise 10 ay maaş ödenebiliyor.