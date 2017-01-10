İŞKUR'dan istihdama dev destek

İŞKUR, geçtiğimiz yıl 2 milyonun üzerinde kişinin istihdam edilmesini sağladı. İŞKUR'un verilerine göre geçtiğimiz yıl ocak-kasım aylarında toplam 2 milyon 9 bin 272 kişi çeşitli işlere yerleştirildi. Bu kişilerden 705 bin 947 kişi doğrudan şirket ve kurumların açık pozisyonlarında işbaşı yaptı. 1 milyon 303 bin 325 kişi de İŞKUR tarafından sunulan danışmanlık faaliyetleri, mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programları sonucu istihdam edildi.
YÜZDE 16.5 ARTTI
2016'da işe yerleştirilen kişi sayısı önceki yıla göre de yüzde 16,5 arttı. 2015'te İŞKUR tarafından işe yerleştirilen kişi sayısı 1 milyon 724 bin 181 olmuştu. Akşam'ın haberine göre, geçtiğimiz yılın sadece kasım ayında İŞKUR vasıtasıyla 200 bin kişi işe yerleşti. Bu rakam 2015 yılının kasım ayında 189 bin 767 olarak gerçekleşmişti.
Bir ayda 20 bin kişi eğitim aldı
Verilere göre, sadece kasımda 20 bin 29 kişi İŞKUR aracılığıyla eğitim aldı. 3 bin 198 kişi işbaşı eğitim, 11 bin 430 kişi mesleki eğitim ve 5 bin 401 kişi de girişimcilik alanında verilen eğitimden faydalandı.
İŞKUR, geçtiğimiz yıl 2 milyonun üzerinde kişinin istihdam edilmesini sağladı. İŞKUR'un verilerine göre geçtiğimiz yıl ocak-kasım aylarında toplam 2 milyon 9 bin 272 kişi çeşitli işlere yerleştirildi. Bu kişilerden 705 bin 947 kişi doğrudan şirket ve kurumların açık pozisyonlarında işbaşı yaptı. 1 milyon 303 bin 325 kişi de İŞKUR tarafından sunulan danışmanlık faaliyetleri, mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programları sonucu istihdam edildi.