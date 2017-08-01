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İŞKUR personeline hizmet içi eğitim

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) personeline hizmet içi eğitim verildi.

01 Ağustos 2017 Salı 12:21
İŞKUR personeline hizmet içi eğitim

İŞKUR Manisa İl Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen eğitimde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Artuner Deveci, “İş Arama Sürecinde Madde Bağımlıları ile İletişim Kurma”, MCBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Gündüz ise “Madde Bağımlılığı ve Madde Bağımlılarının Kariyer Planlaması” konularında personele bilgi verdi. Düzenlenen hizmet içi eğitimin ardından İŞKUR İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde, işveren ve paydaş kuruluşlarla madde bağımlarının istihdam edilmesinde izlenecek yol ve yöntemler hakkında yol haritası belirlendi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Sinan Aktaş, “Kurum olarak personelimiz toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Vatandaşlarımıza doğru kanallardan ulaşarak etkin hizmet verebilmek adına hizmet içi eğitimlerimiz devam etmektedir. İl müdürlüğümüz adına değerli hocalarımıza katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Kurum olarak dezavantajlı grupta bulunan vatandaşlarımızı kendilerine uygun işlerde istihdam ederek topluma kazandırılması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 12:21
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