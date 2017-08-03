İŞKUR personeli kan bağışında bulundu

İŞKUR hizmet binasında kurulan kan alma birimine kurum personelinin yanı sıra iş aramaya gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Sinan Aktaş, ‘’Kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmak anlamına gelmektedir. Kan bağışıhasta olan, acil kan ihtiyacı olan insanlara verilebilecek en önemli hediyedir. Kan bağışında bulunan çalışma arkadaşlarıma ve iş aramak için kurumumuza gelen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.