Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İŞKUR personeli kan bağışında bulundu

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) personeli, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kızılay’a kan bağışında bulundu.

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:25
İŞKUR personeli kan bağışında bulundu

İŞKUR hizmet binasında kurulan kan alma birimine kurum personelinin yanı sıra iş aramaya gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Sinan Aktaş, ‘’Kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmak anlamına gelmektedir. Kan bağışıhasta olan, acil kan ihtiyacı olan insanlara verilebilecek en önemli hediyedir. Kan bağışında bulunan çalışma arkadaşlarıma ve iş aramak için kurumumuza gelen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 15:25
  1. Manisa
  2. Kızılay
  3. Çal
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barzani: Referandum bir araç, asıl hedefimiz...
    1. Barzani: Referandum bir araç, asıl..
    2. Akdeniz’de flaş gelişme! Alman..
    3. Resmen açıklandı: 2019'da..
    4. İstanbul’a çok önemli uyarı! ‘Çamaşır..
    5. İSPARK'larda yeni ödeme şekli
    6. Dink cinayetinde flaş karar!
    7. 2050'nin dev ekonomileri açıklandı:..
    8. Haydar Baş: Mustafa Kemal hem seyyid..
    9. Bir askerimizin hayatını kurtarmıştı!..
    10. CHP yine AYM'ye gidiyor!
    11. İşte Engin Noyan'ın yeni adresi!
    12. ABD az önce resmen duyurdu… TIR’lar..
    13. Abdülhamid Han hakkında yanlış..
    14. Başkan Akdoğan çalışmaları yerinde..
    15. Çaldıran Belediyesinden okul bakımı
    16. İstanbullular dikkat! Yarın geliyor, 6..
    17. Develi’de trafik kazası: 10 yaralı
    18. Yenidoğan Mahallesinde asfalt..
    19. Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı
    20. Malatya’da klima satışları patladı
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
    Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…
    Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…