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İşkoliklik bir hastalık mı?

Kişinin psiko-sosyal işlevlerini yani yaşamını bozduğu için işkoliklik hastalık olarak kabul ediliyor.

26 Ekim 2017 Perşembe 10:28
İşkoliklik bir hastalık mı?

Mide ülserindeki gibi hafif bir ağrınız varsa ve sizi çok rahatsız etmiyorsa sorun yoktur ama çok ağrınız varsa ve yemek yiyemiyorsanız hasta olduğunuz kesinleşmiştir İşkoliklik için de bu durum geçerli Hayatınızı etkileyip size zarar vermeye başladığında işkolikliğiniz artık hastalık haline gelmiştir İş kültürü işkolikliği destekleyebilir.

Kimlere işkolik denir?

İşkoliklik aslında çok çalışmak olarak kabul edilir ama değildir. Bazen gerektiği için de çok çalışabiliriz. Ama işkolizm "çalışmayı durduramamakla" ilgilidir davranışsal bir bağımlılıktır. Kimyasal olarak beyinde yaratılan değişiklikler bağımlılık yaparken, davranışsal olarak geliştirdiğimiz alışkanlıklar sonucu da beyin değişiyor Bu yüzden yanlış olduğunu bildiğimiz halde bazı davranışlarımızı sürdürüyoruz Çünkü aslında o davranışı biz değil beynimiz yürütüyor. 

Bulaşıcı mıdır? 

İşyeri ortamı ve kültürü de işkolikliği etkileyebilir Eğer yanımda biri işkolikse ben de ona yetişmek için işkolik olmaya, ona benzemeye başlıyorum Patronum işkolikse ben işkolik değilsem çok dikkat çekerim diye düşünüyorum Dolayısıyla kişiler zamanla çok çalışmanın normal olduğunu ve çalışmayı durdurmamayı bir kural olarak düşünmeye başlıyor.

İşkoliklik 7 bağımlılık kriteri ile belirleniyor.

1- Çalışmayı durduramamak

2- Boş zaman aktivitelerine çok az zaman ayırmak ya da hiç zaman ayırmamak

3- Çalışmadığı zaman kendini rahat hissedememek

4- Çalışmaktan dolayı diğer sorumluluklarını ihmal etmek

5- Kendisine zarar vermesine rağmen çalışmaya devam etmek

6- Zamanın büyük bölümünü iş ile ilgili geçirmek

7- Çalışmaya ayrılan süreyi giderek artırmak 

Bir kişide yukarıdaki kriterlerden 3 tanesinin olması işkolik olduğunu gösteriyor 

İşkolik nasıl yönetilir? 

1 Hedefi iyi koyun

2 Motive edin, iyi bir şey yaptığı zaman övün

3 Mola vermesini öğretin

4 Limit koyun 

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Korkut Ulucan, “davranış genetiği” adı altında yaptıkları farklı araştırmalar sonucunda işkolik olma ile ilgili ilginç bir veriye rastladıklarını belirtti 

İşkolik bireylerde bazı ortak noktalar saptadıklarını belirten Doç. Dr. Korkut Ulucan, “Bu tip bireylerde depresyon, obsesif- kompulsif bozukluk veya anksiyete problemleri daha fazla ortaya çıkmaktadır. İşkolikliğin nedeni bu sorunlar mıdır yoksa bu sorunların bir sonucu olarak mı işkoliklik ortaya çıkıyor. Bu sorunun yanıtını araştırırken karşımıza tanıdık bir molekül çıktı: 

Dopamin. Maymunlarda yapılan çalışmalarda dopamin molekülünün algılanmasını sağlayan reseptör adı verilen hücre zarı proteinlerini oluşturan genlerin çalışması kısıtlanmış, böylece beyin hücreleri dopamini yeteri kadar algılayamamış ve maymunlar yaptıkları işle daha uzun vakit geçirip daha konsantre olmuşlar. Aynı reseptör geni bizim şu anda yaptığımız bağımlılık ve tedavi çalışmaları içinde yer alan hedef genimizdir.”

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 10:28
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  2. İşkolik nasıl yönetilir?
  3. Üsküdar Üniversitesi
  4. Doç. Dr. Korkut Ulucan
  5. depresyon
  6. obsesif- kompulsif bozukluk
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