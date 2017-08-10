İskoçya'da öğrenciler üst üste kalınca iptal edildi!

Bu programa katılan öğrencilerin çoğunluğu 16 ila 18 yaş arasındaydı ve üniversite öğrenimi için puan almak amacıyla kursa yazılmıştı.

Geçen yıl programa katılan 20 öğrencinin tamamı girdikleri bu sınavdan kalmış ve bu netice ülke medyasına haber olmuştu. Okul, 2015-2016 yılındaki sonuçlar sonrası programın yeniden düzenlendiğini açıklamıştı.

Ancak aynı sonucun, bu yıl programa katılan 13 öğrencinin de başına gelmesi sonrası okul yönetimi programı iptal ettiğini ilan etti. Okulun yöneticisi Roddy Henry, son durumu "gerçek bir şok" olarak tanımlayarak, "İçinde bulunduğunuz durum nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

İskoçya'da üniversiteye giriş sürecini denetleyen kurumdan yapılan açıklamada, 2015-2016 yılındaki sonuçlar sonrası, okul çalışanlarının belirlenen standartları iyi anlamasına yardımcı olmak için birebir görüşme yapıldığı hatırlatıldı.SQA isimli kurumun sözcüsü, "Inverness Üniversitesi bu kursu daha fazla vermeyeceklerini bize açıkladılar" dedi.