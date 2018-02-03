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İskoçya'da 'Müslüman Paki' tartışması

İskoçya İşçi Partisi politikacısı Anas Sarwar kendi partisinin bir üyesi tarafından ırkçı söyleme maruz kaldığını belirterek “İngiltere’de her geçen gün İslamafobi artıyor” dedi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 11:17
İskoçya'da 'Müslüman Paki' tartışması

İddiaya göre İskoç İşçi Partisi meclis üyesi Davie McLachlan partinin başkanlık seçimi yarışları sırasında Sarwar'ı “kahverengi, Müslüman Paki” diye adlandırdı. Paki kelimesi İngiltere'de genellikle argo ve Pakistanlıları aşağılayıcı bir söylem olarak kullanılmakta.

Partisinin South Lanarshire Meslisi Başkanı Davie McLachlan hakkında bu iddia üzerine soruşturma başlatıldı ve görevinden uzaklaştırıldı. Mclahan iddiayı şiddetle reddetti.

SARWAR: İNGİLTERE'DE “DİNSEL NEFRET” ARTIYOR

Partinin Holyrood sağlık sözcüsü olan Sarwar ise şikayetinin ardından “uygun müdahalenin” yapılmasının partinin görevi olduğunu söylerken İngiltere'de daha geniş çaplı bir sorun olan “dini nefret” konusuna odaklanmak istediğini söyledi.

Sky News'e konuşan Sarwar, "Sanırım toplumuzda ırkçılığı, islamafobiyi her gün yaşıyoruz. Özellikle İskoçya'da ırk kökenli saldırılarda bir gerilemeyi fakat dini kökenli saldırılarda ise önemli bir artış gördüğümüzü düşünüyorum.aynı zamanda ırkçı bazı nefret söylemlerinin dini nefret söylemine aktarıldığını düşünüyorum" dedi.

İSKOÇYA MÜSLÜMAN BİR PAKİ'YE HAZIR DEĞİL

Kendisine yöneltildiği iddia edilen ifadeler hakkında Daily Record'a konuşan Sarwar, “İşçi partisi meclis grup başkanlarından biri bana açıkça, beni liderlik seçimlerinde desteklememesinin nedeni söyledi. Onun kelimleriyle, ‘İskoçya kahverengi bir Müslüman Paki'ye hazır değil.” dedi.

Sarwar, "Kendisine bunlar ırkçı ve islamafobik söylemler diyerek karşı çıktığımda, bunların kendisinin düşüncesi olmadığını dile getirerek bana korkarım ki seçmenler böyle düşünüyor dedi.

McLachlan ise "Kesinlikle bu derinden yaralayıcı iddiaları reddediyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 11:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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