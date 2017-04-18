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İskoçya Başbakanı İngiltere'ye ateş püskürdü!

Seçim kararı deprem etkisine yol açtı, İskoçya Başbakanı Sturgeon kararı ''yakın siyasi tarihin en olağanüstü U-dönüşlerinden biri'' olarak nitelendirdi.

İskoçya Başbakanı İngiltere'ye ateş püskürdü!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 16:54

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon da erken seçim açıklamasını ''yakın siyasi tarihin en olağanüstü U-dönüşlerinden biri'' olarak nitelendirdi.

Sturgeon, "Muhafazakar Parti, erken genel seçimi İngiltere'yi sağa kaydırmak, sert Brexit'e zorlamak ve daha büyük kesintiler uygulamak için kullanacaktır" dedi.

Sturgeon ayrıca, erken seçimi çok büyük bir siyasi yanlış hesap olduğunu da ifade etti.

Almanya ise alınan bu kararın, Brexit görüşmelerine 'netlik' getirmesini umduklarını açıkladı.

 
EtiketleralmanyaingiltereiskoçyaNicola SturgeonbrexitSturgeonDÜNYA Haberleri
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 16:54
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