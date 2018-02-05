Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İskilipli Atıf Hoca kabri başında dualarla anıldı

İskilipli Atıf Hoca, ölümünün 92'nci yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı. Program, Atıf-Derneği tarafından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edildi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 15:16
İskilipli Atıf Hoca kabri başında dualarla anıldı

Program, İskilip ilçesindeki Gülbaba Mezarlığı'nda bulunan İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi'nde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Törene katılan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, İskilip Kaymakamı Bahadır Güneş, İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ömer Arslan, eski milletvekili Mehmet Sılay, Atıf Hoca'nın torunları Ahmet Faruk ve Mehmet İmal ile bazı aile yakınları ve vatandaşlar, Atıf Hoca'nın kabri başında dua etti.

Buradaki programın ardından Şeyh Yavsi Camisi'nde Atıf Hoca ve şehitler için mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlitte Atıf Hoca ve şehitler için dua edildi.

Mevlite katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İskilipli Atıf Hoca'nın idamının Türk milletinin son 100 yıllık tarihinin en hazin anlarından biri olduğunu söyledi.

Atıf Hoca'nın idamının Türk milletinin tarihi genlerine uygun devlet geleneğinin karşı karşıya kaldığı en ağır vakalardan biri olduğuna dikkati çeken Külünk, "Atıf Hoca devrinin alimidir. O gün yazdıklarını bugün okuduğumuzda bir kez daha neyin mücadelesini verdiğini anlıyoruz. Aslında Atıf Hoca Batı karşısında yenilmiş bir milletin, Batı karşısında yenik düşen bir medeniyetin ızdırabı ile iman ve İslam çizgisinde yeni baştan bir galibiyet arayış mücadelesinin adamıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin de Rize'deki şapka isyanında şapka giymediği için idam edilenlerden birisinin ailesinden olduğuna işaret eden Külünk, şunları kaydetti:

"Bunlar bizim son yüzyılın en ağır acılarıdır. Allah bir daha bu millete bunları göstermesin. Topyekun 81 milyon memleket evladının bütün farklılıklarıyla bir olduğumuz, farklılıklarımızın zenginliklerimiz olduğunu kabul ederek bir devlet aklıyla yolumuza yürüyoruz. Devletle milletin ayılmaz parçası olduğunu esas alan bir akıl ile yol yürüyoruz. Atıf Hoca'nın hukuksuz şekilde elimizden alınması, sonradan icat edilen aslında onun şahsında topyekun millete bir mesaj olarak verilen o hukuksuz karar, bugün milletin vicdanında karşılık bulmamaktadır. Karşılık bulmadığı için de bu millet İskilipli Atıf Hoca'yı unutmamıştır ama haksız şekilde şehit edilmesinden sonra dahi devletle küsmemiştir, devletle kavga etmemiştir."

Anma etkinlikleri kapsamında "Medreseden Darağacına İskilipli Atıf Hoca" paneli de düzenlendi.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 15:16
  1. iskilipli atıf hoca
  2. İskilipli Atıf Hoca ölüm yıldönümü
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kastamonuspor 1966 Kulübü'nde silahlar konuştu
    1. Kastamonuspor 1966 Kulübü'nde silahlar..
    2. Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 1..
    3. MHP, Kars Belediye Başkanı'nın..
    4. MHP bir belediye başkanının istifasını..
    5. Almanya'da Türk aile evlerinde ölü..
    6. Yunan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler..
    7. Terör örgütü yandaşları Roma'yı savaş..
    8. Svat vadisinde askeri kampa saldırı
    9. Kontrolden çıkan araç park..
    10. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na PM şoku!
    11. TSK: Bir tankımız vuruldu
    12. İtalyan polisi PKK'lılara acımadı
    13. Azez'e roketli saldırı: 8 kişi yaralı
    14. AK Partili belediye başkanı Meydan..
    15. Yer: Antalya.... Bremen Mızıkacıları..
    16. Bakanlar öğrencilerle birlikte süt..
    17. DEAŞ o bölgeye saldırdı
    18. Celal Şengör'den şaşırtan 'Afrin'..
    19. Eski Beşiktaşlı Eneramo'dan sürpriz..
    20. Trabzonspor'dan 2 yıllık sözleşme!
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'