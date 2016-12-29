İSKİ'den 'su kesintisi' açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları hatırlatılarak, "İstanbul'da yaşanan hava şartları sebebiyle enerji hatlarında arızalar yaşanabilmektedir. Bu nedenle içme suyu dağıtım tesislerimize de enerji gelememekte ve İstanbul'un bazı bölgelerine içme suyu ulaşması noktasında zaman zaman kesintiler yaşanabilmektedir. İlgili kurumca enerji arızalarının giderilip tesislerimize yeniden enerji verilmesiyle tesislerimiz normal çalışma sistemine devam edecektir." denildi.
Eklenme: 29 Aralık 2016, 20:33
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