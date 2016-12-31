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İSKİ'den İstanbullulara önemli uyarı!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), İstanbul'da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle su sayaç ve tesisatlarında meydana gelecek donmalara karşı alınması gereken tedbirleri açıkladı.

İSKİ'den İstanbullulara önemli uyarı!
Eklenme: 31 Aralık 2016, 05:53
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), İstanbul'da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle su sayaç ve tesisatlarında meydana gelecek donmalara karşı alınması gereken tedbirleri açıkladı. Açıklamada sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınarak etrafının talaş, saman ve benzeri soğu geçirmeyen malzemelerle sarılması gerektiği belirtildi.
Açıklamanın tam metni ise şöyle: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM verilerine göre, İstanbul'un yoğun kar yağışı etkisine gireceği ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle su sayaç ve tesisatları, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.
 
Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir: Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, etrafı talaş, saman ve benzeri soğuğu geçirmeyen malzemeler ile korunmalıdır."

 

 
EtiketlerİSKİ'den İstanbullulara önemli uyarı!İSKİuyarı
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