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İSKİ'den beklenen duyuru geldi!

"İstanbul'da yağışlar nedeniyle içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiası asılsızdır" "Analizlerde suyumuzda insan sağlığını riske edecek herhangi bir veriye rastlanmamıştır" "İçme suyu iletim hatlarımız yüksek basınç ve kapalı sistemle çalıştığından atık suyun karışması söz konusu değildir"

28 Temmuz 2017 Cuma 09:44
İSKİ'den beklenen duyuru geldi!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel  Müdürlüğü, kentte etkili olan yağış nedeniyle içme suyuna kanalizasyon karıştığı  iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

    İSKİ Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda,  içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddialarına yanıt verildi.

    Duyuruda şunlar kaydedildi:

    "İstanbul'da yağışlar nedeniyle içme suyuna kanalizasyon karıştığı  iddiası asılsızdır. Yapılan analizlerde suyumuzda insan sağlığını riske edecek  herhangi bir veriye rastlanmamıştır. İçme suyu iletim hatlarımız yüksek basınç ve  kapalı sistemle çalıştığından atık suyun karışması söz konusu değildir. İçme  suyumuz arıtma tesislerimizden arıtıldıktan sonra tüketicilere ulaştırılmaktadır.  Bu tür  söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 09:44
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