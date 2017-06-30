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İSKİ'den açıklama geldi! Her ay ayrı bir zam yapılmış

İstanbul'da konutlar için suyun birim fiyatı Haziran ayı itibariyle 4,45 TL oldu. 2017 yılı içinde sürekli artış gösteren su birim fiyatlarına İSKİ'den "zam değil güncelleme" açıklaması geldi.

30 Haziran 2017 Cuma 20:41
İSKİ'den açıklama geldi! Her ay ayrı bir zam yapılmış
İstanbulluların içme suyu olarak kullanmadığı İSKİ suyu, daha çok diğer ihtiyaçlar için kullanılıyor. 2017 yılının Ocak ayında 4,20 TL olan su birim fiyatı her ay düzenli bir şekilde zamlandı. Kullanım bedeli haricinde; bakım bedeli, atık su bedeli, KDV, ÇTV gibi kalemler de vatandaşın faturasına yansıtılıyor. 
 
HER AY ZAM YAPILDI

Su birim fiyatlarındaki yükselişi vatandaşa haber vermeden gizlice yürüten İSKİ, aylık yapılan fiyat zamlarını "güncelleme" olarak açıkladı. 6 aylık dönemde (Konut1 tipi için) İSKİ fiyatlarındaki fiyat artışı şu şekilde gerçekleşti:
 
6 aylık dönemde yapılan zamlar
 
OCAK 20174,20 TL
ŞUBAT 20174,30 TL
MART 20174,34 TL
NİSAN 20174,38 TL
MAYIS 20174,44 TL
HAZİRAN 20174,45 TL
 
KSUB, KAK, ÇÖP TOPLAMA BEDELİ ALINAMAYACAK

İSKİ'nin faturalara yansıttığı bazı kalmeler daha önceki yıllarda itirazlar sonucunda iptal edilmişti. Atıksuların uzaklaştırılması bedeli (KSUB), KAK, çöp toplama bedeli gibi kalemler; Resmi Gazete'de yayınlanan "Atıksu altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" değişikliği ile kaldırılmıştı.

İSKİ: GÜNCELLEME YAPILDI

Olayı fark eden vatandaşların sosyal medya platformlarından duruma tepki göstermesi üzerine İSKİ bir açıklama yaparak fiyatlara "güncelleme" yapıldığını savundu. İSKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  
"Su birim fiyatlarındaki değişiklikler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Kurulu kararınca, Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği fiyat endekslerine göre tespit edilmektedir. Bu nedenle su birim fiyatları aylık bazda TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre değişmektedir. Enflasyon oranında artış veya azalışa bağlı olarak güncellenen rakamlar da her ay internet sitemizde kamuoyuna açıklanmaktadır. Su birim fiyatlarındaki aylık değişiklikler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) fiyat endekslerindeki artış veya azalışa bağlı olarak güncellenmektedir."

 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 20:41
  1. Atıksuların uzaklaştırılması bedeli (KSUB)
  2. KAK
  3. çöp toplama bedeli
  4. içme suyu
  5. Su birim fiyatlarındaki yükseliş
  6. İSKİ
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