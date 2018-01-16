İSKİ'den açıklama: Arıza giderildi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Ömerli-Bahçelievler isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle saat 16.30'da başlayan su kesintisi sıkıntısı giderildi.

ARIZA GİDERİLDİ

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ömerli-Bahçelievler isale hattında meydana gelen ve Fatih İlçesi’nin bir kısmı ile Zeytinburnu İlçesi’nin tamamında su kesintisine sebep olan arıza, ekiplerimizin yoğun çalışması sonucunda planlanandan önce giderilmiş olup bölgeye su verilmeye başlanmıştır."