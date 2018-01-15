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İSKİ'den 2 ilçe için su kesintisi uyarısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı yazılı açıklamayla Ömerli-Bahçelievler isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle, Zeytinburnu ve Fatih'te yarın 12:30'a kadar su kesintisi yaşanacağını belirtti.

15 Ocak 2018 Pazartesi 18:55
İSKİ'den 2 ilçe için su kesintisi uyarısı

İSKİ'den yapılan açıklama şöyle:

Ömerli-Bahçelievler isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle, 15 Ocak Pazartesi 16:30 ila 16 Ocak Salı 12:30 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyeceği öngörülmektedir.

Su Alamayacak Bölgeler:

Fatih İlçesi: Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçükayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Karagümrük Mahallelerinin tamamı ile Topkapı Mahallesi'nin alt kotları.

Zeytinburnu İlçesi: Tamamı

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 18:55
  1. İSKİ
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