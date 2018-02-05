İSKİ duyurdu: İstanbul'daki hangi ilçelerde 24 saatlik su kesintisi olacak?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'nin gerçekleştirdiği açıklamalar doğrultusunda, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı ve İstanbul'da suların ne zaman geleceğine dair merak edilen ve sorgulanan detaylar belli oldu. Peki, İstanbul'daki hangi ilçelerde 24 saatlik su kesintisi olacak ve İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından; Çeliktepe- Ayazağa-Büyükdere-Maden Terfi Merkezlerinde zorunlu bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılması dolayısıyla İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer ve Kağıthane’nin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacağının duyurusu yapıldı. Yine İSKİ’nin açıklamalarına göre; 5 Şubat 2018 Pazartesi günü 10.00 ile 6 Şubat 2018 Salı 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle su kesintisinin devam edeceği bildirildi. İşte, İstanbul'da meydana gelecek 24 saatlik su kesintisi ile ilgili vatandaşları yakından ilgilendirecek tüm ayrıntılar...

İSTANBUL’DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK? İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Sultan Selim Mah,Seyrantepe Mah,Çağlayan Mah,Yahya Kemal Mah,Harmantepe Mah,Hamidiye Mah,Merkez Mah,Hürriyet Mah

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 4.2.2018 – 20:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2018 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah,Ayazağa Mah

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 4.2.2018 – 20:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2018 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah,Bahçelievler Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 4.2.2018 – 19:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2018 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İŞTE, İSKİ’NİN İSTANBUL’DA YAŞANACAK 24 SAATLİK SU KESİNTİSİ İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI…

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çeliktepe- Ayazağa-Büyükdere-Maden Terfi Merkezlerinde zorunlu bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağından; 5 Şubat 2018 Pazartesi günü 10.00 ile 6 Şubat 2018 Salı 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su alamayacak bölgeler şöyle;

Kağıthane ilçesi: Çeliktepe, Emniyetevleri, Sultan Selim, Şirintepe, Seyrantepe ve Yeşilce Mahalleleri.

Sarıyer ilçesi: Huzur, Ayazağa, Maslak, Reşitpaşa, Pınar, Poligon, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Hacıosman, PTT Evleri, İstinye, Ferahevler, Çamlıtepe, Garipçe, Havantepe, Koç Üniversitesi, Maden, Rumeli Feneri, Rumeli Kavağı, Yenimahalle, Zekeriyaköy, Büyükdere, Kazım Karabekir, Kocataş, Bahçeköy Yeni ve Bahçeköy Merkez Mahalleleri.

Beşiktaş ilçesi: Konaklar, 4.Levent ve Yeni Levent Mahalleleri.”