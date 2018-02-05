THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İSKİ duyurdu: İstanbul'daki hangi ilçelerde 24 saatlik su kesintisi olacak?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından, İstanbul'un bazı ilçelerinde 5 Ocak ve 6 Ocak tarihlerinde yaşanacak su kesintisi ile ilgili son dakika açıklaması gerçekleştirildi. İşte, İstanbul'un hangi ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacağı ve İstanbul'da suların ne zaman geleceği konusuna ilişkin İSKİ'nin o açıklamaları...

05 Şubat 2018 Pazartesi 09:44
İSKİ duyurdu: İstanbul'daki hangi ilçelerde 24 saatlik su kesintisi olacak?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'nin gerçekleştirdiği açıklamalar doğrultusunda, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı ve İstanbul'da suların ne zaman geleceğine dair merak edilen ve sorgulanan detaylar belli oldu. Peki, İstanbul'daki hangi ilçelerde 24 saatlik su kesintisi olacak ve İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından; Çeliktepe- Ayazağa-Büyükdere-Maden Terfi Merkezlerinde zorunlu bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılması dolayısıyla İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer ve Kağıthane’nin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacağının duyurusu yapıldı. Yine İSKİ’nin açıklamalarına göre; 5 Şubat 2018 Pazartesi günü 10.00 ile 6 Şubat 2018 Salı 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle su kesintisinin devam edeceği bildirildi. İşte, İstanbul'da meydana gelecek 24 saatlik su kesintisi ile ilgili vatandaşları yakından ilgilendirecek tüm ayrıntılar...

İSTANBUL’DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK? İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Sultan Selim Mah,Seyrantepe Mah,Çağlayan Mah,Yahya Kemal Mah,Harmantepe Mah,Hamidiye Mah,Merkez Mah,Hürriyet Mah

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 4.2.2018 – 20:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2018 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah,Ayazağa Mah

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 4.2.2018 – 20:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2018 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah,Bahçelievler Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 4.2.2018 – 19:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2018 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İŞTE, İSKİ’NİN İSTANBUL’DA YAŞANACAK 24 SAATLİK SU KESİNTİSİ İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI…

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çeliktepe- Ayazağa-Büyükdere-Maden Terfi Merkezlerinde zorunlu bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağından; 5 Şubat 2018 Pazartesi günü 10.00 ile 6 Şubat 2018 Salı 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su alamayacak bölgeler şöyle;

Kağıthane ilçesi: Çeliktepe, Emniyetevleri, Sultan Selim, Şirintepe, Seyrantepe ve Yeşilce Mahalleleri.

Sarıyer ilçesi: Huzur, Ayazağa, Maslak, Reşitpaşa, Pınar, Poligon, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Hacıosman, PTT Evleri, İstinye, Ferahevler, Çamlıtepe, Garipçe, Havantepe, Koç Üniversitesi, Maden, Rumeli Feneri, Rumeli Kavağı, Yenimahalle, Zekeriyaköy, Büyükdere, Kazım Karabekir, Kocataş, Bahçeköy Yeni ve Bahçeköy Merkez Mahalleleri.

Beşiktaş ilçesi: Konaklar, 4.Levent ve Yeni Levent Mahalleleri.”       

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 09:44
  1. istanbul su kesintisi
  2. istanbul su ve kanalizasyon idaresi
  3. Su kesintisi
  4. İSKİ
  5. sular ne zaman gelecek
  6. istanbulda 24 saatlik su kesintisi
  7. istanbulda sular ne zaman gelecek
  8. 24 saatlik su kesintisi
  9. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'da
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'da
    2. Süryaniler'den Batı'ya tokat gibi..
    3. Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk..
    4. C. Ronaldo 8 ay sonra oyundan alındı!..
    5. Adnan Oktar'a şok! 81 ilde harekete..
    6. Neymar'dan flaş sözler: ''Real Madrid..
    7. Fenerbahçe'nin 10 milyon lirası çöpe..
    8. Fenerbahçe'ye şok! Tam 2.1 milyon..
    9. Hakeme küfür eden Emre Belözoğlu kaç..
    10. İşte Mustafa Pektemek'in Göztepe'ye..
    11. Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi..
    12. Acil servislerde yeni dönem
    13. İki ülke arasında çatışma! 6 kişi öldü
    14. Galatasaray'ın büyük pişmanlığı Telles!
    15. Ne yaptın Muslera! Beşiktaş'ın tam 13..
    16. Elazığ’da 6 kilogram esrar ele geçirildi
    17. 7 ilde aranan villa hırsızları Bolu’da..
    18. Samsun'da refüjler kadın eliyle..
    19. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    20. Sivas'ta trafik kazası: 6 kişi yaralı
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!
    Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...
    Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...
    ABD şokta...Ölenlerin sayısı 53 oldu!
    ABD şokta...Ölenlerin sayısı 53 oldu!