İskenderun’da sağlık çalışanına darp iddiası

Edinilen bilgilere göre, kulak, burun ve boğaz şikayeti nedeniyle kızını İskenderun Devlet Hastanesine getiren S.Ç.’yi, hastanenin bilgi işlem hasta kabul personeli Veysel Bayar (28) polikliniğe çıkardı. İstemediği doktora yönlendirildiği için tepki gösteren S.Ç.’nin kendisiyle tartışmaya başladığını ve kendisine yumruk attığını iddia eden hastane personeli Veysel Bayar, darp raporu aldığını ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne hasta yakını hakkında şikayette bulunduğunu söyledi.

Şikayet üzerine emniyet ekiplerinin S.Ç.’yi arama çalışması başlattığı öğrenildi.