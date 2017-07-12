İskenderun’da demokrasi nöbeti başladı

15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünün yıl dönümünde İskenderun’da bir dizi etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler çerçevesinde vatandaşlar İskenderun Anıt Alanı’nda demokrasi nöbetlerine başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ile birlikte demokrasi nöbetlerine başlayan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “Unutmadık, unutturmayacağız" sloganıyla meydanlarda nöbete başladıklarını söyledi. 11-16 Temmuz tarihleri arasında Anıt Alanı’nda vatandaşlar ile demokrasi nöbetinde olacaklarını belirten Başkan Seyfi Dingil, “15 Temmuz’da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin birinci yıl dönümü nedeni ile İskenderun’da çeşitli etkinlikler düzenleniyoruz. Anıt alanındaki nöbetlerde 15 Temmuz’u anlatan videolar gösterilirken, halkımıza da belediyemiz tarafından çeşitli ikramlar yapılıyor.”dedi

‘15 Temmuz’u unutturmayacağız’

İskenderun halkının 15 Temmuz’da milli iradeye sahip çıktığını hatırlatan Başkan Seyfi Dingil, “15 Temmuz’da halkımız cuntacılara hain FETÖ terör örgütüne büyük bir cesaret göstererek, tankların önlerine yattılar. Bedenlerini siper ettiler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan talimatı ile vatandaşlarımız günlerce 24 saat nöbet tuttu. Akşam nöbet tutarken sabahta işine gücüne gitti. Bizler vatandaşlarımız ile yine buradayız ve her zaman olduğu gibi yine demokrasi nöbetindeyiz. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de sağlık ve şifalar diliyoruz” diye konuştu.

Gerçekleşen nöbete İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Ak Parti İskenderun ilçe Başkanı Ayhan Bodur, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bilgin, meclis üyeleri ve STK’ların yanı sıra vatandaşlar katılım gösterdi.