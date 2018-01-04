İskenderun’da Aralık’ta 29 kişi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Aralık ayında gerçekleştirilen huzur operasyonlarında 45 faili meçhul evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, kurumdan hırsızlık ile bisiklet, motor, hayvan, kapkaç hırsızlığı olaylarında 60 şüpheli yakalandı. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan 10’u tutuklandı. Haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 53 kişiden de 19’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.