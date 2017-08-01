Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İskenderun zabıtasından kan bağışı

İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri, Türk Kızılayı’nın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

01 Ağustos 2017 Salı 17:10
İskenderun zabıtasından kan bağışı

İskenderun sahil kısmında bulunan Kızılay Kanevi’ni ziyaret eden İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kan talebini karşılamaya yardımcı olmak ve vatandaşlara kan bağışı bilincini kazandırmak amacıyla kan bağışında bulundular.

‘Bir Kan Bir Hayat’ sloganıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında, zabıta personelleri olarak Kızılay’a kan bağışında bulunduklarını belirten İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürü Bekir Aksoy, “Kan bağışı yapmak, insan hayatını kurtarmak adına yapılması gereken sosyal bir sorumluluktur. Acil olarak kan bekleyen insanlara verilebilecek en güzel armağan olmakla beraber kendi sağlığımıza da büyük faydaları beraberinde getirmektedir. Kan bağışını ‘her insanın yapması gereken ulvi bir görev’ olarak tanımlıyoruz. Kan bağışında bulunan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 17:10
  1. İskender
  2. Kızılay
  3. İskenderun
  4. Bekir Aksoy
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa günü düşüşle bitirdi
    1. Borsa günü düşüşle bitirdi
    2. Haçlılar 4 milyon Müslümanı katletti!
    3. Milli takıma o ismi önerdiler!
    4. Son 6 ayda 10 bine yakın bina..
    5. Bursaspor, Badu'yu kadrosuna kattı
    6. Bangladeş’te “Chikungunya” salgını
    7. Borsa günü düşüşle tamamladı
    8. ABD'de inşaat harcamaları düştü
    9. Sulama kanalına düşen ineği itfaiye..
    10. Suriye'de çatışmasızlık bölgesine..
    11. Esed sözünde durmadı: Sivillere bomba..
    12. 12 milyon TL’lik sahte ürün ele..
    13. Samsun’da yangın paniği
    14. Sakarya ihracatını yüzde 175 arttırdı
    15. ABD'de şok eden iddia! Ivanka Trump mı..
    16. ByLock kullanan 2 eski polis tutuklandı
    17. Bursa'da fay arama çalışmaları..
    18. Onlarca araç küle döndü
    19. Antalya’da zincirleme trafik kazası: 7..
    20. Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    MHP'de toplu istifa depremi
    MHP'de toplu istifa depremi
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor