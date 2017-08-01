İskenderun zabıtasından kan bağışı

İskenderun sahil kısmında bulunan Kızılay Kanevi’ni ziyaret eden İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kan talebini karşılamaya yardımcı olmak ve vatandaşlara kan bağışı bilincini kazandırmak amacıyla kan bağışında bulundular.

‘Bir Kan Bir Hayat’ sloganıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında, zabıta personelleri olarak Kızılay’a kan bağışında bulunduklarını belirten İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürü Bekir Aksoy, “Kan bağışı yapmak, insan hayatını kurtarmak adına yapılması gereken sosyal bir sorumluluktur. Acil olarak kan bekleyen insanlara verilebilecek en güzel armağan olmakla beraber kendi sağlığımıza da büyük faydaları beraberinde getirmektedir. Kan bağışını ‘her insanın yapması gereken ulvi bir görev’ olarak tanımlıyoruz. Kan bağışında bulunan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.