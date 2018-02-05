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İşkencede ölenlerin sayısı 11 oldu

İran insan hakları örgütü Kermanshah cezaevinde gözaltında 20 gün kalan protestocu Halid Kayseri’nin istihbarat servisinde işkence gördükten sonra öldüğünü bildirdi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 16:23
İşkencede ölenlerin sayısı 11 oldu

28 Aralık’ta ayaklanmanın başlamasından bu yana İran hapishanelerinde ölen göstericilerin sayısı 11’e çıktı.

Kermanshah’daki gösterilerde tutuklanarak işkence gören Kürt vatandaşın öldürüldüğü belirtildi.

Polis, Halid Kayseri’nin ailesine 20 günlük gözaltının ardından ölüm haberini verdi.

MEZARLIK ÇEVRESİNDE GÜVENLİK

Grubun bildirdiğine göre, Kayseri’nin cesedi istihbarat görevlilerinin gözetiminde Kermanshah mezarlığı çevresinde sıkı güvenlik önlemleri altında gömüldü.

İran halkının 28 Aralık’ta ayaklanmasının başlangıcından bu yana, 10 kişi cezaevlerinde işkence gördükten sonra öldü, 25 kişi de güvenlik güçleri tarafından protesto gösterileri sırasında vurularak öldürüldü.

Cezaevinde öldürülen göstericilerden birinin vücudunda işkence izleri tespit edilerek bir nehire atılmış şekilde bulundu.

asyanınsesi 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 16:23
  1. Kermanshah
  2. İran
  3. Halid Kayseri

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