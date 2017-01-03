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İşitme kaybının nedenleri nelerdir?

- Yetişkinlerde işitme kaybı

Ototoksik ilaç kullanımı: Tümör tedavisinde kullanılan ilaçlar işitme kaybına yol açabilmektedir.

Tümörler ve damarsal sorunlar: Migren, damarsal sorunlar, baş ve beyin bölgesi tümörleri, işitme kaybının nedenlerindendir.

Yaş: İşitme organının yaşlanmasına bağlı olarak duyuda azalma görülebilir.

Enfeksiyonlar ve metabolik hastalıklar: Frengi, diyabet, menenjit, kabakulak gibi hastalıklar işitme kaybına yol açabilmektedir.

Gürültü: 90 desibelin üzerinde bir yerde çalışma süresinin 8 saati geçmemesi gerekiyor. Gürültü 95 desibele ulaşırsa, bu süre 4 saate düşüyor.

- Çocuklarda işitme kaybı

Genetik yatkınlık: Ailesinde işitme kaybı görülen çocuklarda bu sorunun ortaya çıkma ihtimali daha yüksektir.

Hamilelikte kullanılan ilaçlar: Hamilelik döneminde bilinçsiz kullanılan ilaçlar, bebekte işitme sorunlarına neden olmaktadır.

Hastalıklar: Bebeğin kızamıkçık, herpes (uçuk), toksoplazma, menenjit gibi hastalıklara yakalanması işitme kaybına yol açabilmektedir.

Yenidoğan sarılığı: Yenidoğan sarılığının uzun sürmesi durmunda işitme kaybı oluşabilir.

Travmalar: Çarpma, düşme gibi travmalar çocuklarda işitme duyusunun azalmasına ya da yitirilmesine neden olmaktadır.

İşitme kaybı nasıl tedavi edilir?

Orta-dış kulağa bağlı sağırlıkların tedavisi oldukça kolaydır. Sorunun ortadan kaldırılmasıyla ve ameliyatla işitme duyusu yeniden kazanılabilir. Alıcı sistemle ilgili sağırlıkların tedavisi ise oldukça zordur. İşitme duyusunun bir kısmını kaybetmiş olan kişilerin, sesleri daha iyi duyabilmesi için, ufaltılmış mikrofon ve hoparlör kullanılır.