İşitme cihazları ücretsiz değil!

Açıklamaların vatandaşın ücretsiz işitme cihazı almasına yönelik olmadığının altını çizen Ağaç, “Siz her işitme kaybına aynı işitme cihazını veremezsiniz. Kişinin sahip olduğu işitme kaybı tipi veya cihazın sahip olduğu teknolojiler farklı. SGK, tek ödeme yaparsa farklı teknolojileri aynı fiyattan satamazsınız. SGK, yetkilileri ile de durumu görüştük kesinlikle böyle bir uygulama yok” ifadelerini kullandı.

Cihaz fiyatları 1500 ila 5 bin TL

SGK’nın uzun bir zamandan sonra işitme cihazları ödemesi için katkı payını yüzde 35 artırarak 750 lira yaptığını dile getiren Ağaç, işitme cihazı fiyatlarının işitme kaybı derecesi, işitme kaybı tipi, işitme cihazının sahip olduğu teknoloji ve kişinin beklentileri oranında bin 500-5 bin TL arasında değiştiğini aktardı.