İşitme cihazları ücretsiz değil!
İşitme Cihazları Akustik ve Odyoloji Derneği Başkan Yardımcısı Mahfuz Ağaç, SGK’nın işitme cihazlarıyla ilgili yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını söyledi.10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:38
Açıklamaların vatandaşın ücretsiz işitme cihazı almasına yönelik olmadığının altını çizen Ağaç, “Siz her işitme kaybına aynı işitme cihazını veremezsiniz. Kişinin sahip olduğu işitme kaybı tipi veya cihazın sahip olduğu teknolojiler farklı. SGK, tek ödeme yaparsa farklı teknolojileri aynı fiyattan satamazsınız. SGK, yetkilileri ile de durumu görüştük kesinlikle böyle bir uygulama yok” ifadelerini kullandı.
Cihaz fiyatları 1500 ila 5 bin TL
SGK’nın uzun bir zamandan sonra işitme cihazları ödemesi için katkı payını yüzde 35 artırarak 750 lira yaptığını dile getiren Ağaç, işitme cihazı fiyatlarının işitme kaybı derecesi, işitme kaybı tipi, işitme cihazının sahip olduğu teknoloji ve kişinin beklentileri oranında bin 500-5 bin TL arasında değiştiğini aktardı.