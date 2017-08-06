İşitme cihazı kaybolan küçük Efe sessizliğe mahkum oldu

2012 yılında geçirdiği ameliyatla kafasına algılayıcı yerleştirilen ve harici olarak kullandığı işitme cihazıyla duyabilen minik Tahsin Efe Yılmaz’ın dünyası, 3 gün önce kaybolan cihaz sebebiyle sessizliğe gömüldü. Kayıp cihaz sebebiyle karakola başvuruda da bulunan aile, henüz bir sonuca ulaşamadı.

Kafasındaki algılayıcıya rağmen harici cihaz olmadığı için duyamayan, duyamadığı için de konuşamayan Tahsin Efe’nin apartman görevlisi olan babası Halil Yılmaz, 6 bin 500 Euro değerindeki işitme cihazı için gözyaşları arasında hayırseverlerden yardım istedi.

2 YIL BEKLEMEK ZORUNDA

Cihazı Tahsin Efe’nin kafasından çıkardığı cihazı yerinde bulamadıklarını söyleyen apartman görevlisi baba Halil Yılmaz, "2012 yılında devlet tarafından ameliyat edildi, o zaman işitme cihazıyla birlikte maliyeti 50 bin TL civarındaydı. Kafasının içine yerleştirilen algılayıcı da bir sıkıntımız yok ancak kaybolan işitme cihazı ancak 7 yılda bir değiştirilebiliyor. Ondan önceki değişikliği devlet karşılamıyor. Bizim daha 2 yılımız var" dedi.

Kucağında küçük Tahsin Efe ile birlikte konuşan baba Halil Yılmaz, "Cihaz varken bizden daha iyi duyuyordu, şimdi hırçınlaştı, konuşması düzelmişti ama şimdi konuşamıyor cihaz varken her şeyi çok net anlatıyordu hem de arkadaşlarıyla iyi anlaşıyordu. Şimdi hiçbir şeyi anlatamıyor" dedi.

"YENİ CİHAZ ALMAK İÇİN DURUMU YOK"

Konuşurken gözyaşlarına boğulan baba Halil Yılmaz, "Alma durumum yok olsa hiç uğraşmazdım keşke imkanım olsaydı ayağım kaybolsaydı ama çocuğumun cihazı kaybolmasaydı keşke benim ayağım kopsaydı, çok üzgünüm gerçekten. Kulakları duyarken o kadar memnundum ki iki gündür yemeden içmeden kesildik çocuğumun yüzüne bakamıyorum çaresizim, Allah kimseyi evladıyla test etmesin" dedi.

Çocuğunu kulakları duymadığı için dışarı bile göndermeye korktuğunu söyleyen ev hanımı anne Raziye Yılmaz ise, "Nerede düşürdüğünü bilemiyoruz, çalıntı mı kayıp mı onu da anlayamadık. İki gündür aramadık yer bırakmadık ama bulamadık. Elimizde de bir şey olmadığı için gidip alamadık çocuğumuzu için cihaz istiyoruz ameliyat oldu, başının içinde algılama cihazı var ama işitme cihazı olmadan bir işe yaramıyor. 7 yıllık süre dolmadığı için de devlet karşılamıyor. Cihazı varken müzik dinlemeyi çok severdi televizyon izlerdi ama şimdi hiçbir şey yapmıyor, anne cihazım yok cihazımı takın diye ağlıyor çok agresifleşti, dışarı çıktığında efe diye bağırıyorum beni duymuyor, içine kapandı" dedi.