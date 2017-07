İşinizi Şansa Bırakmayın 'Hedefim Nedir?' Deyin

Üniversite adayları için YGS ve LYS başarısını ölçme sürecinin yerini bu hafta değerlendirme süreci aldı. Tüm adaylar artık duyguların, kulaktan dolma bilgilerin değil, gerçek hedeflerin belirlenip tercih formuna doldurulması sürecinin arefesinde.

*Üniversite hayali ile sınavları geride bırakanlar şimdi tercih sıralamasını yapmak için resmi başlangıç tarihini bekliyor. Tespitlere göre yapılan hataların büyük bir kısmı kılavuzun dikkatlice okunmamasından kaynaklanıyor. Adayların, geçmişteki uygulamalarla ilgili anlatılanları göz ardı etmeden yenilikleri öğrenebileceği temel bilgi kaynağı ÖSYM tarafından tüm adayların istifadesine sunuluyor.

AVANTAJI DA GÖRÜN DEZAVANTAJI DA

Ülkemizde üniversite sayısı günden güne artarken, ortaya çıkan tatlı rekabet adaylar için de önem kazanıyor. Tabi ki bu noktada adayların aldığı puan ve sıralama bilgisi kadar öğrenim görmek istediği üniversitenin uzaklığı, bütçe durumu gibi faktörler tercih listesinin oluşumuna etki yapabiliyor.

Türkiye’de sayıları 200’ü bulan üniversitelerin büyük bir kısmı devlet üniversitesi statüsünde hizmet verirken bir kısmı vakıfların kurduğu eğitim kurumları olarak hizmet veriyor. Bu noktada da adayların şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü oluşan rekabetle branşlaşma sayesinde her bir üniversite kendi vizyon ve hedefi kapsamında büyümesini sürdürüyor. Adayların bu konuyu da dikkate almalarında yarar var.

Sınav sonuçlarının açıklanmasını ardından artık tüm adaylar oluşturdukları tercih listesiyle öğrenim görmek istediği üniversite için ÖSYM’ye resmen başvuruda bulunacak. Yine bu aşamada da adayın ‘devlet üniversitesi mi yoksa vakıf üniversitesi mi tercih etmesi konusunda aklındaki sorulara net cevaplar bulması gerekiyor. Bizlere sorarsanız her iki tercihte de hem avantajlar hem de dezavantajlar mevcut. Geçmiş dönemlerde de vurguladığımız gibi puanı hangi seviyede olursa olsun her adayın hem devlet hem de bir vakıf üniversitesinde öğrenim görebilme kapasitesi mutlaka vardır. Yeter ki imkânlar el versin ve tercihlerini doğru ve içlerine sinerek yapılsın. Bir vakıf üniversitesinde okumanın bedeli ne kadar maliyetli olursa olsun, adayın aldığı puanın yüksekliği çoğu kez dezavantaj gibi görünen bu durumu kolaylıkla avantaja dönüştürebiliyor. Çünkü söz konusu vakıf üniversitesinin ilgili bölümüne ilk sıralarda girenlere yüzde 100 burs imkânı sağlanıyor. Özellikle de ilk kez açılmış bölümlerde bu fırsatları görmek mümkün. Bu durum hemen hemen tüm vakıf üniversitelerinde geçerli bir kriter. Bu nedenle başarılı bir öğrenci ‘Ben bu vakıf üniversitesinde okuyamam, çok pahalı’ dememeli ve mutlaka tercih edeceği bölümün geçen yılki taban ve taban puanına, burs alma aralığını dikkatlice incelemelidir.